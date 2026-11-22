Мексиканские военные задержали Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, входящего в список наиболее разыскиваемых ФБР преступников, а также двух других лидеров его наркокартеля в штате Синалоа. Меса Флорес считался одним из лидеров картеля «Бельтран Лейва», который прежде был соперником картеля «Синалоа». После того как в 2024 году основатель картеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада оказался под стражей в США, внутри его организации началась борьба за власть между двумя группировками — «Лос Чапитос» и «Лос Майос». По словам экспертов по безопасности, картель «Бельтран Лейва» недавно вступил в союз с группировкой «Лос Майос». Этот арест стал очередным эпизодом в череде задержаний и ликвидаций высокопоставленных наркоторговцев, проводимых мексиканскими властями под давлением президента США Дональда Трампа. Трамп пригрозил принять в одностороннем порядке военные меры на территории Мексики, если правительство страны не активизирует борьбу с картелями.