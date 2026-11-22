«Власти ловят "крупные фигуры", не ликвидируя картель целиком»
В Мексике задержан наркобарон Эль Чапо Исидро: реакция мировых СМИ
Операция мексиканских военных, арестовавших одного из самых важных наркобаронов страны — Фаусто Исидро Месу Флореса,— одна из самых обсуждаемых новостей в мире. В центре внимания мексиканских медиа — обстоятельства задержания и то, как спровоцированное им насилие сказалось на простых людях. За пределами страны эксперты отмечают, что начатая нынешними властями политика громких арестов лидеров картелей провоцируется администрацией Трампа, но, по сути, оставляет нетронутой всю систему наркоторговли.
CBC (Оттава, Канада)
Задержание главаря картеля на севере Мексики спровоцировало перестрелку: погибло 11 человек
Фаусто Исидро Меса Флорес, входивший в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников, был схвачен и в субботу доставлен в Мехико. Этому предшествовала ожесточенная ночная перестрелка между мексиканскими силовиками и боевиками картеля, которая повергла в ужас жителей города Гуасаве… Задержание Месы Флореса стало очередным случаем того, как правительства Мексики и США прибегают к своей давней стратегии в сфере безопасности — подходу, который, по мнению критиков, в долгосрочной перспективе может лишь спровоцировать новый всплеск насилия. Так называемая стратегия устранения главарей делает ставку на нейтрализацию верхушки картелей. Однако эксперты отмечают, что подобные действия зачастую провоцируют ожесточенную борьбу за власть внутри преступных группировок — именно то, что сейчас происходит в Синалоа... Власти ловят «крупные фигуры», не ликвидируя картель целиком... Вся сеть наемных убийц, уличных наркоторговцев, предприятий, а также связи в политических и полицейских кругах остаются нетронутыми.
Animal Politico(Мехико, Мексика)
От бейсбольного матча днем к ночи ужаса: как в Гуасаве пережили поимку Эль Чапо Исидро
События пятницы стали новым витком кризиса безопасности, который наблюдается в штате Синалоа с сентября 2024 года. Тогда после задержания в США Исмаэля «Эль Майо» Самбады разгорелся конфликт между группировками «Лос Чапитос» и «Лос Майос», входящими в состав картеля «Синалоа». За более чем два года эта война привела к тысячам жертв, многочисленным случаям исчезновения людей, вынужденному переселению жителей… Для федеральных властей нынешняя операция завершилась поимкой особо важной фигуры — крупного наркоторговца. Однако для семей, которые в тот день вышли на прогулку, отправились на работу или решили посмотреть бейсбольный матч, пятница, 20 ноября, превратилась в ночь ужаса.
CNBC(Энглвуд-Клиффс, США)
В Мексике задержан крупный наркобарон Эль Чапо Исидро — очередной успех в серии арестов
Мексиканские военные задержали Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, входящего в список наиболее разыскиваемых ФБР преступников, а также двух других лидеров его наркокартеля в штате Синалоа. Меса Флорес считался одним из лидеров картеля «Бельтран Лейва», который прежде был соперником картеля «Синалоа». После того как в 2024 году основатель картеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада оказался под стражей в США, внутри его организации началась борьба за власть между двумя группировками — «Лос Чапитос» и «Лос Майос». По словам экспертов по безопасности, картель «Бельтран Лейва» недавно вступил в союз с группировкой «Лос Майос». Этот арест стал очередным эпизодом в череде задержаний и ликвидаций высокопоставленных наркоторговцев, проводимых мексиканскими властями под давлением президента США Дональда Трампа. Трамп пригрозил принять в одностороннем порядке военные меры на территории Мексики, если правительство страны не активизирует борьбу с картелями.
Financial Times(Лондон, Великобритания)
Всплеск насилия в штате Синалоа после задержания предполагаемого наркоторговца
Правительство Клаудии Шейнбаум придерживается совершенно иного подхода к наркокартелям, чем ее наставник и предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Тот был известен своим лозунгом «объятия, а не пули», и полагал, что именно так можно решить проблемы безопасности в стране. Однако Дональд Трамп обвинил Шейнбаум в том, что она «боится» картелей… Аресты произошли спустя два дня после встречи Трампа и Шейнбаум на полях саммита АТЭС в Китае… Мексиканские официальные лица уже давно заявляют, что их несправедливо обвиняют в проблеме, которая, по сути, вызвана спросом на наркотики в самих США.