«Я надеюсь, что они понимают: нельзя только закручивать гайки» К чему приведут зимние акции протеста и полицейские зачистки в России

После жестких январских разгонов протестующих в Москве и других крупных городах России градус напряжения в обществе вырос. Задержано более 10 тыс. человек. Камеры некоторых центров временного содержания переполнены. По информации правозащитников, задержанным не дают звонить близким, к ним не пускают адвокатов, им не на чем спать, не хватает воды и еды. Директор информационно-аналитического центра «Сова» (внесен Минюстом РФ в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Александр Верховский поговорил со спецкорреспондентом “Ъ” Ольгой Алленовой о том, могут ли нарушения гражданских прав со стороны полиции привести к радикализации протеста, куда исчезли радикальные ультраправые группировки, чего на самом деле опасается власть, перекрывая от протестующих центр Москвы и зачищая столицу, и с чем связано ужесточение законодательства в отношении иностранных агентов.

«Просто надо соображать, где ОМОН с дубинками уместен, а где — нет»

— По всей стране прошли акции протеста, задержано более 10 тыс. человек, это не приведет к радикализации?

— Нет, просто выйти на митинг — это не радикализация. Побить полицию — это радикализация. Были ли январские митинги более агрессивными по сравнению с акциями 2019 года? Интуитивно кажется, что да,— я был на этих акциях, наблюдал, и по настроению в толпе кажется, что люди были злее. Но при этом ни во что радикальное эти акции не вылились. Что, собственно, совершили демонстранты? Да, они потолкались с полицией, кто-то даже с ней подрался, но не применяя никакого оружия,— я имею в виду подручные средства. Да, нашелся человек, который разбил стекло машины, это печально, но это, если серьезно, не называется реальными нападениями на полицию.

— А вот эти единичные драки не свидетельствуют о том, что накал нарастает?

— Драки бывают на массовых акциях, но обычно это происходило в таком виде — полиция пытается выдавить толпу, толпа толкается, пытаясь не сдвигаться с места. Мы обычно не считаем такое дракой. Это типичная форма поведения людей при массовом скоплении, когда два передних противоположных ряда сталкиваются и начинают толкаться.

Если при этом дело действительно переходило к какому-то битью, то силу первой применяла полиция. Не отталкивала, а именно начинала бить.

Если анализировать митинги 2019 года и нынешние, то разница в том, что молодые люди, пришедшие на митинги сейчас, стали чаще давать сдачу. Я не говорю, что это хорошо, но нельзя сказать, что они специально пришли побить полицию.

Понимаете, когда мы говорим, что митинги были мирные, мы как будто пытаемся переубедить другую, более охранительную, часть нашего общества, которая говорит: «Ну какие они мирные, вон там снежками кидались в ОМОН, а там машину разбили». На самом деле, когда вместе собираются тысячи людей, а полиция их силой ограничивает, какие-то эксцессы обязательно произойдут, это понятно. Но на этих акциях не было организованных групп, которые были бы настроены применять насилия. Люди, которые приходят организованно, чтобы напасть на противника, ведут себя иначе. Они строятся для нападения, у них есть подручные средства для драки. А ничего этого не было. Никто не пытался взять штурмом тюрьму — они к ней подходили покричать. Их оттуда отгоняли — они начинали отбиваться или отбивать задержанных у полиции. При этом как они отбивались? Руками. Это не то, что называется радикализацией. Радикализации в эти дни не было. Но это не значит, что и в будущем не будет.

— Я читаю мнения знакомых в соцсетях и вижу, что после массовых задержаний и арестов у огромного числа людей, которые раньше были вполне лояльны к власти или просто не считали для себя возможным ходить на несогласованные митинги, настроение изменилось. Люди пишут, что намерены сопротивляться, что будут выходить на улицу. Как вы думаете, эти настроения будут нарастать?

— На акции люди ходить будут, но если мы с вами говорим о радикализации как о переходе к насильственным действиям, то прямо сейчас я этой угрозы не вижу. Но это может измениться. Поэтому мне кажется, что власти должны вести себя аккуратнее. Когда действительно есть радикальные группы, которые применяют насилие, их действия, конечно, надо пресекать. И это важно, чтобы сохранить грань, которую переступать нельзя. Но то, что происходило много раз в нашей стране, например, на Кавказе, когда кто-то один совершает насильственные действия по отношению к властям, а в отместку за это наказывается много людей вокруг него,— это плохой способ дерадикализации, потому что он имеет прямо противоположный эффект. Это уже много раз установлено, на том же Кавказе были классические случаи, показывающие, что такие действия приводят к усилению радикалов. И повторять это в Москве совсем не хотелось бы.

— Почему вообще люди радикализируются? Реагируют на какую-то несправедливость? Это ведь чаще происходит с молодежью?

— Мне кажется, люди вообще реагируют на несправедливость. Ну, молодые это делают острее. Но представление о справедливости у разных групп людей может быть разным. Например, футбольные фанаты — люди, которые всегда готовы подраться и отдают себе отчет в том, что это дело небезопасное. Они и с полицией готовы подраться и понимают, что за это можно сесть. Такие правила игры, которые они принимают. То есть границы дозволенного у этих людей сдвинуты. Но если полиция начинает выходить за рамки обычных действий, у них возникает ощущение несправедливости. Вот что на самом деле воспринимается как несправедливость — не отклонение от каких-то абстрактных правил, а отклонение от сложившейся нормы. Если, допустим, фанаты буйствуют, а полиция бьет их дубинками — все считают, что это окей. Если они ничего и не делали, а их все равно дубинками отметелили, то они начнут возмущаться. Например, полиция сказала им перейти на другую сторону улицы, потому что начальство велело перегнать эту фанатскую массу с места на место, а фанаты не перешли,— полиция применила силу. Такие случаи время от времени случаются в этой среде.

Также и участники каких-то политических радикальных групп могут считать совершенно нормальным, что их сажают в тюрьму. Но при этом считают совершенно ненормальным, если их пытают, убивают или сажают на слишком долгий срок, несоразмерный деянию. Так что представление о несправедливости — это не единая для всех величина. И если мы говорим о людях, которые уже вступили на радикальный путь или близки к этому, то у них смещены представления о норме, и государству надо все время это иметь в виду. Да, есть случаи, где ОМОН с дубинками уместен, но просто надо соображать, где он уместен, а где — нет. Или где он уместен, но, допустим, без дубинок. Вот пусть стоят эти люди грозно, а дубинками не машут.

В конце концов, зачем махать дубинками на мирном митинге?

— В изоляторах временного содержания, в ОВД, куда доставили задержанных, очень плохие условия, у людей отбирали телефоны, не давали звонить родным, не давали пить, есть, спать, не выпускали в туалет. То есть нарушали их базовые права. И это вызвало сильный протест даже у сторонних наблюдателей. Все это может радикализовать тех, кто через эти унижения прошел лично?

— Может, конечно. Собственно, история много раз нам такие сюжеты подкидывала.

— Вы имеете в виду революционеров в царской России?

— Да, ведь они в том числе возмущались именно чрезмерностью приговоров. Первое поколение народовольцев, которые сели за агитацию, в общем понимали, наверное, что их могут посадить, потому что любая агитация была незаконной, но те ответные меры, с которыми они столкнулись, показались им совершенно чрезмерными. Соратника Веры Засулич выпороли в тюрьме. Она не считала, что его нельзя сажать в тюрьму, но она считала, что его нельзя пороть. И стреляла она поэтому. Это как раз пример того, насколько разное у людей представление о справедливости.

Есть признаваемые репрессии и не признаваемые репрессии. То бесправие в спецприемнике в Сахарово, о котором нам говорят, скорее всего, создано не нарочно, но эффект у него может быть тот самый. Государство должно, конечно, внимательнее к этому относиться. Чтобы потом не расхлебывать последствия.

«Решение закрыть центр было ошибочным с любой точки зрения»

— Почему государство не понимает, что рост насилия приводит к ответному насилию?

— Потому что так происходит не всегда. Насилие может пресечь насилие. Оно просто должно быть пропорционально. Вот полицейский задерживает преступника на улице, он же применяет насилие. И на самом деле обе стороны прекрасно понимают, что происходит, и никто не радикализуется дальше. Но если полиция при этом заодно избила жену преступника или его родственников, которые просто находились рядом, то это приводит к радикализации самого преступника или родственников. Вот этого нельзя допускать.

Но вот вы говорите, что государство не понимает… Государство — это кто?

— Силовики, которые принимают решения.

— Это огромная машина. Каждый конкретный капитан Росгвардии, по-моему, не ощущает вот этой ответственности за дерадикализацию в масштабе страны.

— Когда людей массово хватают на улице и запихивают в автозаки — это же не простой капитан принимает решение, ему начальство велело так делать. А начальство не понимает, к чему это может привести?

— Тут мы опять говорим о несоразмерном превышении силы со стороны государства. Рассмотрим митинг 31 января. Государство оцепило весь центр — до Бульварного кольца закрыто было все. Я вообще такого не помню за всю свою жизнь. При этом это не было вторжение печенегов, никакой войны, ничего.

От чего или от кого закрыли центр Москвы? Это абсолютно непропорциональная реакция, которая вызывает у людей точно не лучшие чувства.





Почему это было сделано? Очевидно, из соображений безопасности. Я могу провести примерную реконструкцию того, как принималось это решение. Итак, было известно, что сторонники Навального собираются митинговать у ФСБ и у здания администрации президента. Какая есть угроза? Что придут бравые молодые люди, побьют там окна, выбежит охрана ФСО и начнет стрелять. Нужно как-то всего этого избежать. Надо, чтобы протестующие вообще туда не подошли. Дальше эти силовики сели и придумали, что надо просто закрыть весь центр. Чтобы никто ничего не побил в районе правительственных и административных зданий.

— То есть они просто испугались? Они не видели, кто вообще выходит на эти протесты? Интеллигенция, студенты.

— Ну, камень в окно и студент может бросить. Вопрос в другом — такой инцидент ожидается как исключение или ждут прямо боевые отряды. Думаю, с аналитикой и реальным пониманием угроз наверху есть проблемы. Это решение закрыть центр было ошибочным с любой точки зрения. В результате они создали массовые гуляния по городу, которых не было бы, если бы людям дали постоять где-то на площади и выразить свое недовольство. Но решение-то приняло не некое «государство», а несколько человек, которые пеклись в этот момент не обязательно о проблемах дерадикализации. Я подозреваю, что они пеклись в основном о том, как бы их потом не отругали более старшие начальники.