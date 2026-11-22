Инцидент произошел утром 22 ноября. Мужчина, будучи пьяным, начал стрелять в жену и двух сыновей из гладкоствольного ружья. Один ребенок скончался на месте, второй получил ранения и попал в больницу. Мать не пострадала. Отца вскоре нашли мертвым в салоне автомобиля.