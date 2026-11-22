Бастрыкин затребовал доклад о гибели подростка в Якутии
Следственное управление СКР по Якутии уточнило подробности об инциденте в якутском селе, где нашли два трупа. По версии ведомства, стрельба произошла в доме, где жила семья с двумя детьми, — мужчина застрелил сына, а затем покончил с собой. Доклад о ходе расследования затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел утром 22 ноября. Мужчина, будучи пьяным, начал стрелять в жену и двух сыновей из гладкоствольного ружья. Один ребенок скончался на месте, второй получил ранения и попал в больницу. Мать не пострадала. Отца вскоре нашли мертвым в салоне автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также о покушении на убийство двух и более лиц. Официальной версии произошедшего пока нет.
По данным Telegram-канала Baza, мужчина увлекался охотой и изготовлением ножей. Нередко, пишет медиапроект, он ездил охотиться с сыновьями. По предварительной информации, ночью накануне он остался на кухне поговорить с детьми, когда супруга ушла спать.