Леониду Волкову захотелось романтики

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков во вторник анонсировал романтический политический флешмоб, предложив всем желающим вечером 14 февраля зажечь фонарики телефонов. Он подчеркнул, что краткосрочную акцию «Любовь сильнее страха» не смогут разогнать полицейские, и фактически перечеркнул сделанное пять дней назад заявление о приостановке протеста до весны. Политологи считают, что лидеры протеста растеряны. Антрополог Александра Архипова называет флешмоб с фонариками способом почувствовать солидарность под давлением властей.

Находящийся за пределами РФ Леонид Волков предложил всем желающим выйти вечером 14 февраля во дворы своих домой, включить фонарики в телефоне, сфотографировать флешмоб из окна многоэтажки и выложить снимки в соцсети с хештегом «любовь сильнее страха». Это действо, которому, по словам Леонида Волкова, «не мог бы помешать ОМОН», продлится не более 15 минут и сплотит единомышленников после «беспрецедентной волны насилия», когда 23 и 31 января «на улицы российских городов вышли сотни тысяч людей».

Напомним, в эти дни в десятках городов прошли несогласованные митинги и шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Господин Навальный был задержан по прилете в РФ 17 января по представлению ФСИН в связи с неисполнением условий испытательного срока по так называемому делу «Ив Роше»; 18 января суд продлил ему срок задержания, а 2 февраля Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока на реальное решение свободы. Напомним, в 2014 году Алексей Навальный был осужден по делу о хищении средств в «Ив Роше» по ст. 159.4 и ст. 174.1 УК и получил три с половиной года условно с испытательным сроком, который был продлен до конца декабря 2020 года. На акциях, по данным «ОВД-Инфо», было задержано более 9,5 тыс. человек, десятки из них сообщили об избиениях силовиками и издевательствах в отделах полиции. В МВД сообщили, что во время протестов травмы получили 22 полицейских.

Число задержанных во всей стране на акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по данным «ОВД-Инфо» составило более 11 тысяч человек.

В настоящий момент в десятках офисов штабов Навального проведены обыски, многие сотрудники штабов арестованы. В Москве под домашний арест до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) отправлены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег Навальный, продюсер YouTube-канала «Навальный Live», юрист ФБК (внесен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, лидер связанного с господином Навальным профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

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4 февраля Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube сообщил, что штабы до весны приостанавливают проведение еженедельных протестов. Почему 9 февраля планы изменились, господин Волков публично не объяснил, сообщив только, что идею акции 14 февраля ему подсказали Алексей Навальный, «когда показал сердечко для Юлии в зале суда», а также петербуржцы, которые во время протестов 31 января подняли вверх телефоны с фонариками на Гороховой улице. Отметим, 23 января так же вели себя участники протеста в Москве у здания цирка на Цветном бульваре. Художник Георгий Васильев в интервью YouTube-каналу «Редакция» позже отмечал «рождение нового символа»:

«Тысячи человек подняли свои телефоны и показывали их ОМОНу, будто говорили: "Смотри, правда здесь, а не в телевизоре"».

Флешмоб с фонариками уже анонсируют региональные штабы Алексея Навального. По данным “Ъ”, с призывами к сторонникам обратились штабисты в Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Самаре, Челябинске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ижевске, Воронеже, Липецке, Тамбове, Белгороде, Екатеринбурге, Пензе, Волгограде и Саратове. В Уфе, Перми, Ставрополе и Ульяновске выходить на флешмоб штабы не агитируют, опасаясь новых обысков. Ни в одном из перечисленных городов власти на момент публикации не предостерегали граждан от участия «в несогласованных акциях», как накануне 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, будут ли власти расценивать призыв Леонида Волкова как организацию нового протеста, однако предупредил об ответственности для провокаторов:

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности».

Свою акцию «Цепь солидарности и любви» 14 февраля намерена организовать художница Дарья Серенко: она призывает выйти на Арбат женщин, желающих выразить поддержку «не только Юлии Навальной, но и всем женщинам-политзаключенным». За образец принят «формат мирного собрания, придуманный летом 2020 года» участницами протестов в Белоруссии. Господин Волков сообщил «Открытым медиа», что организация «цепи солидарности» 14 февраля в Москве не имеет отношения к нему и его соратникам.

В январе—феврале власти было трудно скрыть растерянность после возвращения Алексея Навального в Россию, однако сейчас эту растерянность демонстрируют лидеры протеста, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он отметил, что Леонид Волков «дезавуировал» собственное заявление о приостановке митингов до весны объявлением нового флешмоба, который «вряд ли будет результативным»: «Формат акции таков, что ее очень легко будет интерпретировать как провал вне зависимости от реального масштаба». Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что «сорокалетний Волков и сорокачетырехлетний Навальный вряд ли долго смогут удерживать интерес» молодежи. Он называет флешмоб с фонариками попыткой «встроиться в поколенческую ротацию, когда все должно быть стильно, модно», что, впрочем, мешает решению политической задачи — расширению базы сторонников.

Объявленная Леонидом Волковым акция укладывается в новый формат протеста, использованный в Минске в 2020 году, пояснила “Ъ” антрополог РАНХиГС Александра Архипова. Флешмоб, по ее словам, рассчитан на зрелищность, а посчитать реальное количество участников будет довольно трудно, «в том числе и полиции». «Наши исследования показывают: чем больше давления в адрес участников политических протестов в физическом пространстве, тем больше акций в пространстве виртуальном, и Беларусь — яркий этому пример»,— сказала госпожа Архипова, добавив, что подобные акции «ведут к укреплению ощущения солидаризации».

Мария Старикова; корреспондентская сеть “Ъ”