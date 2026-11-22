Рассчитанный на несколько часов процесс растянулся на три дня. За это время глава Александр Вучич, ставший главой фракции Сербской прогрессивной партии, выступал в парламенте почти пять часов. Он должен был только предложить своего кандидата в спикеры, но говорил обо всем, кроме темы повестки дня. А в конце ораторского марафона господин Вучич бросил новым властям: «Глаза б мои вас не видели, настолько вы мне противны. Вы живая картина моего поражения и несчастья Сербии».