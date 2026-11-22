Вся власть студентам
Сербия переходит в новые руки
Сформированный на прошедшей неделе сербский парламент избрал своим председателем доцента Белградского университета Александра Чупича, который к тому же стал исполняющим обязанности президента страны. На начинающейся неделе он должен назначить на конец декабря досрочные президентские выборы, на которых победа кандидату «Студенческого списка» практически гарантирована из-за отказа бывшей правящей партии экс-президента Александра Вучича в них участвовать. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Кандидат «Студенческого списка» Александр Чупич избран в конце прошедшей недели председателем парламента Сербии голосами 140 депутатов — именно столько мандатов в 250-местной Скупщине у партии студентов. 48-летний преподаватель транспортного факультета Белградского университета, отец шестерых детей в политику пришел лишь два года назад, когда активно поддержал студенческие протесты. До того наряду с преподаванием он занимался выращиванием органических продуктов на своей ферме в окрестностях Белграда.
Помимо руководства парламентом Александр Чупич будет, согласно конституции, исполнять обязанности президента страны, поскольку бывший глава государства Александр Вучич подал в конце сентября в отставку.
Новый председатель парламента уже объявил, что в ближайшие дни назначит проведение досрочных президентских выборов, которые пройдут в конце декабря. Поскольку бывшая правящая Сербская прогрессивная партия участвовать в них отказывается, победа кандидату «Студенческого списка» практически гарантирована. А учитывая, что к тому времени почти наверняка будет сформировано и новое правительство во главе с премьером из этого списка, вся власть в Сербии полностью окажется в руках партии студентов.
Остановить этот процесс сторонники экс-президента Александра Вучича не в состоянии: у «Студенческого списка» абсолютное большинство в парламенте. Бывшая правящая партия может разве что затягивать передачу власти, что она пыталась делать и при избрании председателя парламента.
Рассчитанный на несколько часов процесс растянулся на три дня. За это время глава Александр Вучич, ставший главой фракции Сербской прогрессивной партии, выступал в парламенте почти пять часов. Он должен был только предложить своего кандидата в спикеры, но говорил обо всем, кроме темы повестки дня. А в конце ораторского марафона господин Вучич бросил новым властям: «Глаза б мои вас не видели, настолько вы мне противны. Вы живая картина моего поражения и несчастья Сербии».
«Складывается впечатление, что бывшая власть, а ныне оппозиция никак не смирится с реальностью,— заявил в ответ избранный уже к тому времени главой парламента Александр Чупич.— Но и этому придет конец».
В дни формирования нового сербского парламента и избрания его руководства с заявлением о происходящем в Сербии выступила Служба внешней разведки (СВР) России. «По поступающей информации, в руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым "Студенческим списком", который победил на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя»,— предупредили в российской разведке, добавив, что «Брюссель обеспокоен возможностью сохранения независимого курса Сербии».
По оценке СВР, «холодным душем» для Евросоюза стали заявления лидеров «Студенческого списка» о неготовности интегрироваться в ЕС «ценой сдачи национальных интересов», а «особое раздражение... вызвали намерения победителей отстаивать позиции Сербии по Косово, защищать права сербов в Боснии и Герцеговине, а также сохранять связи с Россией и не вводить против нее санкции».
Как писал “Ъ”, возможные изменения внешнеполитического курса Белграда при новых властях уже просматриваются. Прежде всего это относится к политике в отношении Косово, а также общего подхода к интеграции в Евросоюз. До сих пор вступление в ЕС декларировалось Белградом как стратегическая цель, теперь же лидеры «Студенческого списка» говорят о необходимости предоставить гражданам всю информацию о том, что дает членство в ЕС, а они уже решат, вступать туда или нет (см. “Ъ” от 15 ноября).
На эти новые веяния в сербской политике и обратили внимание в СВР. В том, что там фактически вступились за «Студенческий список» в его «нежелании слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя», многие в Сербии и регионе увидели косвенную поддержку Москвой новых сербских властей.