Собеседник Politico, близкий к переговорному процессу, отметил заметное продвижение в обсуждении будущих механизмов безопасности. По его оценке, контакты с Вашингтоном стали более согласованными, а в дискуссиях удалось избежать чрезмерных требований и обсуждения европейской безопасности без участия самих европейских государств. Ранее советник президента США и его зять Джаред Кушнер подтвердил, что Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий, сопоставимых с обязательствами стран НАТО по пятой статье.