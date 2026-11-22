В Европе оценили перспективы гарантий безопасности США для Украины
Инициатива американской администрации предоставить Украине обязательства по безопасности, сопоставимые с механизмом коллективной обороны НАТО, вызвала осторожный оптимизм среди европейских союзников Киева. При этом в Европе опасаются, что Вашингтон может потребовать от украинской стороны слишком серьезных уступок в обмен на такие гарантии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По сведениям издания, представители США обсуждали подобный вариант на протяжении нескольких месяцев, поэтому его появление в переговорной повестке не стало неожиданностью для европейских партнеров. Ранее также рассматривались предложения Франции о полноценном присоединении Украины к Североатлантическому альянсу.
В Париже считают американскую инициативу шагом в нужном направлении, однако настаивают на более масштабных обязательствах. Один из советников французского президента полагает, что гарантии, построенные по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора, по своему содержанию должны предполагать полноправное членство Украины в НАТО.
Собеседник Politico, близкий к переговорному процессу, отметил заметное продвижение в обсуждении будущих механизмов безопасности. По его оценке, контакты с Вашингтоном стали более согласованными, а в дискуссиях удалось избежать чрезмерных требований и обсуждения европейской безопасности без участия самих европейских государств. Ранее советник президента США и его зять Джаред Кушнер подтвердил, что Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий, сопоставимых с обязательствами стран НАТО по пятой статье.