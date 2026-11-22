Картельный сговор с Вашингтоном
Арест мексиканского наркобарона может спасти Мехико от американских пошлин
В Мексике арестован один из самых разыскиваемых ФБР преступников Фаусто Исидро Меса Флорес, известный под именем Эль Чапо Исидро,— крупнейший мексиканский наркобарон. Его задержание было проведено силами мексиканской армии при поддержке американских спецслужб. Для Мехико арест такой крупной фигуры преступного мира стал козырем в диалоге с Вашингтоном и попыткой снизить угрозы введения торговых пошлин и прямого военного вмешательства США.
До своего ареста мексиканский наркобарон возглавлял преступную группировку «Меса-Флорес» со штаб-квартирой в городе Гуасаве. По данным американских властей, эта организация занималась масштабными поставками в США различных видов наркотиков, а также контрабандой оружия. В 2024 году правоохранителям удалось изъять рекордную партию наркотиков, принадлежащую картелю, весом более тонны. Группировку также обвиняют в серии убийств, похищений, пыток и расправах над сотрудниками правоохранительных органов в мексиканском штате Синалоа.
В связи с разгулом наркопреступности в соседней Мексике власти США объявили награду в $5 млн за любую информацию, которая помогла бы поймать Месу Флореса.
Ранее главу наркокартеля уже арестовывали неоднократно. В период с 2011 по 2020 год его задерживали мексиканские силовики как минимум четыре раза, но ему удавалось выходить на свободу. Мексиканское издание El Soberano, проанализировавшее каждый инцидент с освобождением наркобарона, утверждает, что на протяжении полутора десятилетий безнаказанность Эль Чапо Исидро обеспечивали прокуратура штата и федеральные судьи, которые аннулировали ордера на его арест. Как подчеркивает издание, тот факт, что Меса Флорес так долго оставался на свободе, свидетельствует о коррупции в силовых и судебных органах Мексики, которая существовала годами.
На этот раз арестовывать главу наркокартеля отправили армию — подразделения спецназа и авиацию, операция проводилась в Гуасаве при поддержке американских спецслужб.
Современные мексиканские картели представляют собой хорошо оснащенные военизированные формирования с тяжелым вооружением, бронетехникой, отрядами боевиков, против которых обычная полиция бессильна. В ночь на 21 ноября (по местному времени — вечером 20 ноября) мексиканский спецназ провел рейд в городе Гуасаве по задержанию Эль Чапо Исидро. В итоге он, а также два других руководителя группировки были задержаны.
Арест был непростым: в ходе штурма дома, где находился наркобарон, его охрана открыла огонь и применила взрывчатку. В результате были убиты семь боевиков и четыре военных.
Операция по задержанию главы группировки «Меса-Флорес» вызвала масштабные беспорядки в нескольких муниципалитетах штата Синалоа. В нескольких городах боевики поджигали автомобили и заправки, перекрывали дороги, по ним велась стрельба с военных вертолетов, которые летали над жилыми кварталами, на крупных автомобильных трассах горели фуры.
Пришлось даже экстренно прервать бейсбольный матч, проходивший в одном из городов штата: зрители под пулями в панике прятались под сиденья и в проходах на стадионе. В Мексике это происходит не впервые: любые задержания преступных лидеров сопровождаются демонстрацией силы со стороны наркокартелей.
Министерство обороны Мексики официально подтвердило, что операция в Гуасаве проводилась в координации с разведслужбами США. В коммюнике, распространенном военным ведомством, подчеркивается, что такие действия подтверждают «непоколебимую решимость федерального правительства пресекать деятельность организованной преступности для защиты мира и безопасности граждан».
Глава Управления по борьбе с наркотиками США Терри Коул поблагодарил мексиканские власти и назвал этот арест «значительной победой» над одной из самых жестоких сетей, которая десятилетиями поставляла наркотики в США.
Для президента Мексики Клаудии Шейнбаум арест одной из ключевых фигур наркокартелей стал козырем в диалоге с Вашингтоном. Возможно, этот арест позволит Мехико отбиться от угроз президента Трампа ввести в отношении страны новые торговые пошлины, снять с повестки сценарий односторонних ударов США по картелям, а также укрепить свои позиции накануне планового пересмотра североамериканского торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, от которого сильно зависит экономика Мексики.
За несколько часов до операции в Гуасаве президент Трамп вновь заявил, что «Мексикой управляют картели», и подчеркнул, что Вашингтон не будет с этим мириться.
Администрация США жестко увязывает торговлю с Мексикой с борьбой против наркотрафика и нелегальной миграцией и регулярно угрожает Мексике повышением торговых пошлин. Задержание Месы Флореса, которое позволит перекрыть канал поставок в США фентанила, что было главным раздражителем для Белого дома, вероятно, переведет разговор из плоскости ультиматумов в сторону партнерства.