Ранее главу наркокартеля уже арестовывали неоднократно. В период с 2011 по 2020 год его задерживали мексиканские силовики как минимум четыре раза, но ему удавалось выходить на свободу. Мексиканское издание El Soberano, проанализировавшее каждый инцидент с освобождением наркобарона, утверждает, что на протяжении полутора десятилетий безнаказанность Эль Чапо Исидро обеспечивали прокуратура штата и федеральные судьи, которые аннулировали ордера на его арест. Как подчеркивает издание, тот факт, что Меса Флорес так долго оставался на свободе, свидетельствует о коррупции в силовых и судебных органах Мексики, которая существовала годами.