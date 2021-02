Жозепа Борреля остроумно препарировали

Визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Россию прошел на крайне негативном фоне. К прежним раздражителям между Москвой и Брюсселем добавилось дело Алексея Навального, что и стало главной темой встреч европейского дипломата в российской столице. Прием, который ему оказали, теплым не назовешь: глава МИД РФ Сергей Лавров обрушился на западные страны за нарушения в сфере прав человека, а позже стало известно, что из России за «участие в протестных акциях» выдворяют трех европейских дипломатов. Жозеп Боррель узнал о высылке во время обеда с российским коллегой.

После того как по возвращении в Россию Алексей Навальный был арестован, а затем вместо условного срока получил реальный, в европейских структурах заговорили о том, что Жозепу Боррелю не стоит ехать в Москву. В Европарламенте его призывали отменить визит в знак протеста. В СМИ звучали мнения экспертов, что приезд может быть воспринят властями РФ как признак мягкотелости. От Жозепа Борреля требовали, если уж он настаивает на своем визите, предъявить Москве ультиматум от имени Европы: если до такого-то срока Алексей Навальный не будет освобожден, новые санкции неизбежны.

И Жозеп Боррель полетел.

Как объяснил гость из Евросоюза, он не хотел, чтобы между Брюсселем и Москвой возникла «стена молчания».

В конце концов, ЕС и Россия — соседи, напомнил господин Боррель. Евросоюз по-прежнему остается главным торговым партнером России и крупнейшим зарубежным инвестором в ее экономику. Россиянам выдается больше всего шенгенских виз. А в вузах ЕС учатся несколько тысяч российских студентов.

В то же время Жозеп Боррель стремился показать, что никакого возвращения к обычным отношениям — business as usual — быть не может, тем более на фоне дела Навального.

Глава европейской дипломатии потребовал от российской стороны освободить политика и расследовать попытку его отравления. Никаких ультиматумов он при этом, однако, не выдвинул.

Сергей Лавров, приветствуя коллегу, сказал, что обратил внимание на «ажиотаж, сопровождающий подготовку к этим переговорам». «Высказывались самые разные "напутствия" относительно того, что вы должны здесь сделать, какие выдвинуть требования. Готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поднять на сегодняшних переговорах»,— заверил он. И добавил: «Постараемся вас не разочаровать». Звучало это едва ли не как угроза. Уже на этих словах стало ясно, что российская сторона не только не намерена избегать разговора о последних событиях, но подготовилась к нему и готова перейти в контратаку. Возможно, Жозеп Боррель все же пожалел, что приехал. По крайней мере в ходе публичной части визита решительный настрой Брюсселя ему продемонстрировать не удалось.

На пресс-конференции по итогам переговоров Жозеп Боррель, читая по бумажке, сообщил, что передал Сергею Лаврову «глубокую озабоченность Евросоюза по поводу ситуации вокруг Навального, призыв к его освобождению и началу расследования отравления». Когда же журналисты вновь спрашивали по этой теме, в том числе в контексте возможных санкций, глава внешнеполитической службы ЕС просто предлагал повторить зачитанное.

О санкциях, по его словам, на данный момент вообще речь не идет, поскольку ни одна из стран Евросоюза пока не выступила с конкретной инициативой.

Сергей Лавров даже не стал тратить время на оправдания и выступил в духе своей знаменитой фразы «Who are you to fucking lecture me?» («Ты кто такой, чтобы мне, б****, нотации читать?» — слова, якобы произнесенные Сергеем Лавровым в 2008 году в ходе беседы с тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Милибандом). Судя по всему, именно на эту тактику Россия решила делать ставку в отражении шквала критики со стороны западных стран по поводу нарушения прав человека и демократии на ее территории. Американцев и европейцев будут тыкать носом в их собственные проблемы, будь то силовые разгоны демонстраций, преследование людей по политическим мотивам или чересчур жесткие законодательные нормы.

Такую тактику российская сторона применила за последние дни дважды: и посетившей Москву в понедельник главе МИД Швеции Анн Линде, и Жозепу Боррелю были вручены видеоматериалы с записями насильственных разгонов протестных акций в США и странах ЕС. Шведке видеозаписи презентовали прямо в ходе визита, а главе МИД Евросоюза передали за день до приезда через представительство ЕС в Москве. Отвечая на вопрос “Ъ” об оценке этих роликов, Жозеп Боррель сказал, что не смотрел их.

Но зато их содержание охотно прокомментировал Сергей Лавров: «Там видно, как в США полицейский джип переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов и многое другое. Весь мир обошел кадр, когда молодую женщину в Нидерландах струей воды из брандспойта “прибили” к стене, после чего она уходит оттуда вся в крови». По словам министра, в РФ «не было ничего подобного». «В России во время последних демонстраций полицейские многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции»,— заявил он.

“Ъ” поинтересовался у Сергея Лаврова, не напоминает ли ему выбранная Россией линия анекдот советских времен о том, что «в Америке негров линчуют».

«Здесь дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности»,— объяснил российский министр.

Иной западный дипломат, возможно, нашел бы чем ответить на это «остроумие». В конце концов, в СМИ сообщалось о применении российскими силовиками электрошокеров, есть видеосвидетельства крайне грубого обращения ОМОНа с мирными демонстрантами и представителями СМИ, к административным арестам приговорены люди, случайно оказавшиеся в местах манифестаций или перепостившие шутки в соцсетях. Но Жозеп Боррель молчал. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после очередного жесткого выпада Сергея Лаврова в адрес западных стран даже будто бы с ожиданием посмотрела на европейского гостя, полагая, что он отреагирует. Но он молчал.

Вопреки ожиданиям, Жозеп Боррель не стал добиваться встречи ни с Алексеем Навальным, ни с его супругой Юлией. Член его делегации встретился с одним из адвокатов оппозиционера, и это было сочтено достаточным.

Соратники Алексея Навального, возлагающие надежды на то, что его освобождения удастся добиться при помощи давления извне, явно не того ожидали от приезда высокопоставленного европейского дипломата.

Оппозиционный политик Владимир Милов назвал визит Жозепа Борреля в Москву «катастрофически слабым». По его мнению, Сергей Лавров использовал гостя «как декорацию, чтобы прочитать Европе лекцию о “международном праве”».

При этом главный неприятный сюрприз ждал Жозепа Борреля уже после пресс-конференции, когда две делегации отправились в соседний зал обедать. Там, буквально между сменой блюд, один из членов команды Жозепа Борреля показал ему на экране телефона новость радио «Свобода» (Минюстом РФ внесено в список СМИ—иностранных агентов), в которой со ссылкой на источники в структурах ЕС сообщалось: из России «за участие в демонстрациях» в защиту Алексея Навального высылаются три европейских дипломата — немец, швед и поляк.

Жозеп Боррель спросил Сергея Лаврова, правда это или нет, на что тот ответил, что все верно, но объявить об этом планировалось только в понедельник, а утечка произошла не по вине российской стороны. Уже вечером Жозеп Боррель заверил журналистов на брифинге, что выразил «решительный протест» принимающей стороне в связи с этим решением. По его словам, европейские дипломаты не участвовали в митингах, а лишь наблюдали за ними, на что имеют право по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В ней, в частности, сказано, что функции дипломатического представительства состоят «в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них своему правительству».

У МИД РФ по этому поводу другое мнение. В связи с утечкой информации в министерстве не стали ждать до понедельника, а опубликовали заявление, где говорилось, что действия дипломатов трех стран ЕС «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу». Россия считает, что высланные дипломаты вмешались в ее внутренние дела, чего они, согласно той же конвенции, не имеют права делать.

Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть решение о высылке дипломатов. Но на этот призыв власти РФ, вероятно, отреагируют так же, как и на его требование отпустить Алексея Навального и расследовать отравление. «Остроумным препарированием».

Елена Черненко