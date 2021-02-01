Песков об участниках митингов в поддержку Навального: с хулиганами и провокаторами не может быть диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в России 31 января акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального «было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов», что объясняет жесткие меры со стороны полиции. По мнению господина Пескова, каждый конкретный случай применения насилия со стороны силовиков нужно рассматривать отдельно. При этом он подчеркнул неприемлемость «незаконных акций».

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“Ъ FM” в ходе пресс-колла спросил у господина Пескова, готовы ли в Кремле прислушаться к протестующим и не считают ли действия полицейских неоправданно жестокими. «Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций… Было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с более или менее агрессивным поведением в отношении представителей правопорядка, что является недопустимым. Поэтому полиция, естественно, действует и принимает меры»,— ответил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков уверен, что с хулиганами и провокаторами не может быть диалога, и в отношении них «нужно действовать по всей строгости закона». «Что касается других людей, то еще раз можно повторить тезис о доступности всего инструментария в высказывании своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных акций в этих целях»,— отметил он.

Господин Песков призвал отдельно рассматривать каждый конкретный случай жесткой задержания на несогласованных акциях. «Не нужно примитивно оценивать кадры, которые появляются, не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого»,— заявил он, добавив, что есть «огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно».

Владимир Путин не может посмотреть «каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций», добавил пресс-секретарь главы государства. Также Дмитрий Песков считает, что жесткие задержания правозащитников и журналистов не носили массового характера, и «какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны».

31 января во многих городах России прошла протестная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5,1 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».