WSJ: Маск распорядился замедлить работу военной версии Starlink для Украины

По словам двух источников газеты, Илон Маск и президент США Дональд Трамп обсудили замедление Starshield после того, как информация об этом стала публичной. Еще один источник сообщил, что господин Маск и господин Трамп обсуждали этот вопрос еще до принятия решения об ограничении скорости.