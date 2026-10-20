WSJ: Маск распорядился замедлить работу военной версии Starlink для Украины
Глава компании SpaceX Илон Маск распорядился замедлить работу специализированной военной версии Starlink — Starshield, от которой зависит Украина, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По словам двух источников газеты, Илон Маск и президент США Дональд Трамп обсудили замедление Starshield после того, как информация об этом стала публичной. Еще один источник сообщил, что господин Маск и господин Трамп обсуждали этот вопрос еще до принятия решения об ограничении скорости.
Ранее Илон Маск и Дональд Трамп выражали недовольство ударами Украины по российским НПЗ. Президент США неоднократно связывал такие удары с ростом цен на энергоносители в мире.
Ограничение скорости подключения начало действовать 14 октября. Как отмечает WSJ, это сделало практически бесполезными некоторые украинские ударные дроны и беспилотники-перехватчики.