Умер радиоведущий Back To the Universe Мартин Ландерс
Радиожурналист и ведущий программы Back To the Universe Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, умер на 66-м году жизни. Об этом его бывший коллега Алексей Образцов сообщил ТАСС.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В окружении журналиста рассказали, что последние две недели Мартин Ландерс провел в реанимации. Прощание с музыкантом пройдет 23 октября в 13:00 мск в Траурном зале ГКБ № 13 в Москве.
Мартин Ландерс считается одним из пионеров электронной музыки в СССР и России. В 1990 году он запустил авторскую радиопередачу «Мандариновая волна», позднее ставшую проектом Back to the Universe. В разные годы господин Ландерс работал программным директором «Радио Рокс», участвовал в организации первой московской техно-вечеринки Gagarin Party и сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым.