Умер радиоведущий Back To the Universe Мартин Ландерс

Мартин Ландерс считается одним из пионеров электронной музыки в СССР и России. В 1990 году он запустил авторскую радиопередачу «Мандариновая волна», позднее ставшую проектом Back to the Universe. В разные годы господин Ландерс работал программным директором «Радио Рокс», участвовал в организации первой московской техно-вечеринки Gagarin Party и сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым.