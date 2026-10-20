В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека
В селе Казинка Белгородской области из-за атаки FPV-дрона пострадала женщина, сообщил оперативный штаб региона. Ее госпитализировали с осколочными ранениями. Женщина продолжит лечение амбулаторно.
В поселке Маслова Пристань дрон атаковал машину скорой помощи. Ранен сотрудник медицинской бригады. Его доставили в больницу. Из-за атаки также повреждены еще три легковых автомобиля.
Из-за атак дронов зафиксированы разрушения в Шебекино, а также поселках Нежеголь, Красная Яруга, Степное, Гора-Подол, Глотово, Дунайка и Новостроевка-Первая.