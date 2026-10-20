На каталонцев нашлась управа

В итоге он все-таки дрогнул. Ямаль утащил его за собой почти до центра поля, а за спину уже мчался другой, куда менее раскрученный и яркий 19-летний испанец Хави Эспарт, резервный правый защитник «Барселоны». И мчался не зря: подключился и сравнял счет. 1:1. А через минуту приходилось поражаться, как опытный Эрнандес купился на тот же маневр. Опять Ямаль выдернул его до центральной линии. Опять в свободную зону юркнул Эспарт. Но теперь по воротам прикладывался Рафинья и промазал.