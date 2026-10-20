На каталонцев нашлась управа
«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив ПСЖ в Лиге чемпионов
В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ, побеждавший в этом турнире в двух предыдущих сезонах, нанес первое в сезоне поражение практически безупречно игравшей в атаке на протяжении двух месяцев «Барселоне». Увлекательный матч в Париже завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В главном еврокубке ПСЖ пока идет без осечек и возглавляет турнирную таблицу.
Старт центрального матча вторника мог смутить тех, кто слышал о победной серии «Барселоны» или видел, как она в этом сезоне играет. Играет восхитительно, побеждает всех, а большинство оппонентов — громит. За 11 матчей — 48 забитых голов. Космические цифры. На деле в первые минуты каталонцев чуть не смели. Не верилось, что даже могучему ПСЖ, взявшему два подряд кубка чемпионов, такое будет под силу.
Впрочем, все понятно. Оборона «Барселоны», пострадавшая от травм (из-за повреждений вылетели сразу трое основных защитников каталонцев и ключевой опорник Родри), теперь страдала от действий противников. Вот остался один Хвича Кварацхелия — и влупил в штангу. Вот грамотно открылся Усман Дембеле — но вратарь Жоан Гарсия был готов вступить в игру.
Впрочем, отрезок превосходства хозяев быстро завершился.
Все переменилось, когда у защитников гостей начали проходить длиннющие пасы вперед — на Энтони Гордона, на вернувшегося в строй Рафинью, на Ламина Ямаля. Именно с фланга Ямаля ждали угроз — там была брешь уже у ПСЖ. Вероятно, лучший левый защитник мира Нуну Мендеш матч пропускал, а подменял его Люка Эрнандес.
Однако терзали каталонцы фланг, который не казался проблемным, где действовал Ашраф Хакими. Один классный розыгрыш вырулил к мощному выстрелу Дани Ольмо издали. Испанец промахнулся. Другой — к удару Рафиньи в упор. Бразилец не перехитрил Матвея Сафонова.
Но и «Барселона» задавала темп недолго. К тому же, его сбивали паузы. Уже в первом тайме случились две травмы и две вынужденные замены. Сначала Дембеле уступил место Феррану Торресу, затем Фермин Лопес сменил Ольмо.
После второй перестановки инициатива вновь перешла к ПСЖ. В одной атаке — три удара и полный хаос в штрафной «Барселоны». В другой атаке — еще одна попытка Кварацхелии. В третьей — долгожданный прорыв. Счет наконец (только на 38-й минуте) был открыт. «Барселона» не смогла выйти из-под прессинга, Жуан Невеш перехватил неуверенный вынос Ламина Ямаля, а Дезире Дуэ нашел прореху в ногах чужих защитников и метров с 18 отправил мяч в сетку.
И будто не было ничего странного в том, что в этом матче, в котором всплески на одном конце поля сменялись всплесками на другом, французский чемпион не оттолкнулся от успеха.
Напротив, представлялось закономерным, что он тут же подарил чемпиону испанскому верную возможность восстановить паритет. Воспользоваться ей Фермин Лопес не смог, загубив выход один на один. Он пытался перебросить Сафонова, но россиянин замысел прочитал, остался на ногах.
Во втором тайме переломом до поры не пахло. ПСЖ все контролировал и даже мог удвоить перевес. Между тем атакующее трио «Барселоны» выглядело грустно. Куда-то пропал Гордон. Не в своей тарелке находился Рафинья. Практически незаметен был Ямаль — его сжирал Люка Эрнандес. Слыл вроде бы слабым звеном, а справлялся прекрасно.
В итоге он все-таки дрогнул. Ямаль утащил его за собой почти до центра поля, а за спину уже мчался другой, куда менее раскрученный и яркий 19-летний испанец Хави Эспарт, резервный правый защитник «Барселоны». И мчался не зря: подключился и сравнял счет. 1:1. А через минуту приходилось поражаться, как опытный Эрнандес купился на тот же маневр. Опять Ямаль выдернул его до центральной линии. Опять в свободную зону юркнул Эспарт. Но теперь по воротам прикладывался Рафинья и промазал.
На излете часа игры ПСЖ выглядел подкошенным.
Не потому что пропустил в ответ, а потому что лишился еще двух футболистов из-за травм и как-то заглох. Луису Энрике пришлось выпускать Илью Забарного и Манеса Аклиуша вместо Маркиньоса и Кварацхелии. Последний смог покинуть поле лишь при помощи партнеров. Даже когда у парижан что-то склеивалось впереди, подводило завершение. Например, превосходный шанс (и не первый в этот вечер) потратил зря Ферран Торрес — не забил с полутора метров. Но удача внезапно пришла со стандарта, с углового. Вывел ПСЖ вперед Эрнандес, головой поразивший девятку.
Это, разумеется, тоже было не все. Люка Эрнандес вскоре уселся на скамейку. У Ламина Ямаля, которому несмотря на все трудности тренер Ханси Флик доверил полный матч, появилось пространство. Вундеркинд, уставший втыкаться в опытного защитника, обнаружив на фланге сменившего его Варрена Заира-Эмери, показал пару трюков. Разбежался, обыграл один в один, и с острого угла носком послал мяч под перекладину. 2:2!
Но концовка все-таки осталась за ПСЖ.
Сперва не успели накрыть Витинью, с кромки штрафной пустившего мяч низом впритирку со стойкой. А чуть позже отличился Фабиан Руис, удар которого венчал симпатичную комбинацию.
В результате — 4:2. «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. ПСЖ, во внутренних соревнованиях уже несколько раз оступившийся, в Лиге чемпионов продолжает идти без осечек. Он возглавляет турнирную таблицу главного еврокубка с 9 очками.
По идеальному графику пока двигается и «Ливерпуль», у него тоже 9 баллов. В третьем туре английский клуб одержал волевую победу над «Вильярреалом»: к получасовой отметке был позади со счетом 0:2, а в итоге взял верх — 4:3. Нет поражений в Лиге чемпионов и у «Штутгарта». Он во вторник сыграл вничью — 1:1 — с мадридским «Атлетико». У немецкой команды 7 очков, она замыкает тройку лидеров.
В других матчах дня дортмундская «Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Сабаха» из Баку (2:1), ПСВ из Эйндховена в гостях одолел «Порту» (1:0). «Манчестер Сити» дома разгромил афинский АЕК (5:1), «Наполи» — переиграл «Будё-Глимт» (4:3), «Рома» — разбила братиславский «Слован» (4:0). В Стамбуле разошлись миром «Фенербахче» и пражская «Славия» (2:2).
Третий тур общего этапа Лиги чемпионов продолжится в среду еще девятью матчами. В центральном встретятся мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал». Кроме того, пройдут встречи «Комо—«Манчестер Юнайтед», «Лилль»—«Галатасарай», «Астон Вилла»—«Викинг», «Бетис»—«Фейенорд», «Брюгге»—«Ланс», «Интер»—«Шахтер», «Реал»—«Лейпциг» и «Спортинг»—ЛАСК.