05 февраля, пятница
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Заседание по делу Навального о клевете. Главное

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  • 5 февраля судья Вера Акимова начала рассматривать дело Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. На заседании гособвинитель Екатерина Фролова зачитала обвинительное заключение. 2 февраля она же участвовала в заседании об отмене Навальному условного срока по делу «Ив Роше».
  • Навальный указал, что 94-летний ветеран, которого вывели в зал по видеосвязи, плохо понимает, что происходит. Артеменко потребовал от Навального извинений, затем попросил остановить допрос из-за плохого самочувствия и сказал, что не против, чтобы его показания зачитали. Прокурор стал зачитывать показания Артеменко. Ветерану стало плохо, судья объявила перерыв. Ветерану вызвали скорую, его допрос отложили.
  • Затем по видеосвязи допросили соседку Артеменко Галину Маргулис и сиделку ветерана по фамилии Темурова. Маргулис и Темурова рассказали, что твит Навального доставил моральные переживания Артеменко, напрямую о клевете они не говорили.
  • В зал пригласили свидетеля Владимира Акимова 1993 года рождения. Он заявил, что во «ВКонтакте» увидел скриншот твита Навального и подал заявление в СКР. Затем Акимов сказал, что фамилия Артеменко в твите не упоминалась, а заявление он подал не в СКР, а в МВД. Путаницу в ведомствах объяснил тем, что подавал заявление в июне 2020 года.
  • Внук ветерана Игорь Колесников заявил, что после твита Навального дед почувствовал себя оскорбленным, не понимал, почему его назвали холуем и предателем. Колесников сказал, что Артеменко и он не подавали заявление в органы. Тогда Навальный попросил показать лист дела 26 в томе 1 — это заявление Артеменко на Навального. Но прокурор тут же попросила перенести заседание, и судья согласилась.
  • Следующее заседание по делу в 10:00 12 февраля.
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