Заседание по делу Навального о клевете. Главное

5 февраля судья Вера Акимова начала рассматривать дело Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. На заседании гособвинитель Екатерина Фролова зачитала обвинительное заключение. 2 февраля она же участвовала в заседании об отмене Навальному условного срока по делу «Ив Роше».
Навальный указал, что 94-летний ветеран, которого вывели в зал по видеосвязи, плохо понимает, что происходит. Артеменко потребовал от Навального извинений, затем попросил остановить допрос из-за плохого самочувствия и сказал, что не против, чтобы его показания зачитали. Прокурор стал зачитывать показания Артеменко. Ветерану стало плохо, судья объявила перерыв. Ветерану вызвали скорую, его допрос отложили.
Затем по видеосвязи допросили соседку Артеменко Галину Маргулис и сиделку ветерана по фамилии Темурова. Маргулис и Темурова рассказали, что твит Навального доставил моральные переживания Артеменко, напрямую о клевете они не говорили.
В зал пригласили свидетеля Владимира Акимова 1993 года рождения. Он заявил, что во «ВКонтакте» увидел скриншот твита Навального и подал заявление в СКР. Затем Акимов сказал, что фамилия Артеменко в твите не упоминалась, а заявление он подал не в СКР, а в МВД. Путаницу в ведомствах объяснил тем, что подавал заявление в июне 2020 года.
Внук ветерана Игорь Колесников заявил, что после твита Навального дед почувствовал себя оскорбленным, не понимал, почему его назвали холуем и предателем. Колесников сказал, что Артеменко и он не подавали заявление в органы. Тогда Навальный попросил показать лист дела 26 в томе 1 — это заявление Артеменко на Навального. Но прокурор тут же попросила перенести заседание, и судья согласилась.