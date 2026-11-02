Америка на «синей волне»
Демократическая партия штурмует Капитолий
3 ноября американцы выберут весь состав Палаты представителей и треть Сената. Выборы в Конгресс США фактически станут общенациональным референдумом о доверии президенту Трампу, рейтинг которого бьет антирекорды. Опросы показывают, что нижняя палата Конгресса перейдет к демократам с запасом, какого у них не было почти два десятилетия. Исход битвы за Сенат не столь очевиден. В ключевых штатах демократические и республиканские кандидаты идут почти вровень. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Об амбициях Демократической партии перекрасить американскую политическую карту в свой традиционный синий цвет на промежуточных выборах в Конгресс США свидетельствуют обнародованные за два дня до выборов результаты досрочного голосования. По данным NBC News, до 3 ноября досрочно или по почте в выборах приняли участие 52,2 млн американцев, или около пятой части избирателей (46% — зарегистрированные демократы, 35% — республиканцы). Разрыв между ними составил 11 пунктов.
На фоне большого избирательного цикла 2024 года, когда выборы в Конгресс США совпали с президентской гонкой, это выглядит резким рывком демократов. Тогда, по данным NBC, «досрочные» голоса разделились почти поровну: 41% против 38%.
Но даже если исходить не из досрочного голосования, а из опросов общественного мнения, то и здесь прогнозы более позитивны для демократов. Модель известного электорального аналитика Нейта Сильвера дает им вероятность около 95% на получение большинства в Палате представителей и 76,4% — в Сенате.
Букмекеры в целом согласны с этими прогнозами. На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.
На промежуточных выборах в Конгресс нижнюю палату американские избиратели за редким исключением отдают демократам. Но если год назад прогнозы давали им минимальное преимущество, то теперь речь идет о двузначных цифрах. Издание Inside Elections ждет прироста на 20–30 мандатов. Сейчас у демократов 214 кресел, а значит, в новом составе их может оказаться 234–244 из 435 — примерно 55% палаты.
Опросы могут недооценивать республиканцев, и их поражение может быть не таким сокрушительным. Часть нерешившихся избирателей с правым уклоном в последний момент вполне может проголосовать за республиканцев.
Плюс ко всему эксперты делают поправку на то, что сторонники Республиканской партии значительно реже отвечают социологам. В опросе Washington Post в Канзасе зарегистрированные демократы согласились пройти анкету в 32% случаев, республиканцы — лишь в 12%. Доверие к рейтингам подорвал и скандал с опросами. В октябре компания Wedgewood Polls признала, что большинство ее данных было сфабриковано.
В последние годы республиканцы, как правило, выступали лучше прогнозов: в 2016, 2020 и 2024 годах опросы недооценивали Трампа на 3–5 пунктов. Если ошибка 2–3 пункта и не изменит общий тренд, она вполне может внести коррективы в расклад сил в Сенате. Именно поэтому букмекеры осторожнее социологов.
Главную ставку функционеры Республиканской партии делают именно на мобилизацию своего электората.
Сам президент Трамп был крайне активен в этом избирательном цикле. С сентября он провел больше 25 выездных митингов: около 20 — в штатах, которые уверенно выиграл в 2024 году, и 6 — в колеблющихся штатах. Впрочем, учитывая, что рейтинги неодобрения Трампа бьют антирекорды, некоторые кандидаты-консерваторы предпочитали от него дистанцироваться и шли на выборы со своей собственной повесткой.
Консерваторы активно работали с традиционными религиозными группами — прежде всего с белыми евангеликами, которые составляют 38% избирателей Трампа. На промежуточных выборах их явка обычно на 8–12 пунктов ниже, чем на президентских. В этот раз их решили поднять целенаправленно, убеждая их, что промежуточные выборы — это не просто переизбрание Конгресса и речь идет о судьбе страны. Так, президент Южной баптистской конвенции Уилли Райс призвал пасторов разъяснять прихожанам с амвона, что стоит на кону.
Беспрецедентными оказались и траты на кампанию.
По прогнозу AdImpact расходы на политическую рекламу в этом цикле достигнут $11,6 млрд. Это примерно на 30% больше, чем на промежуточных выборах 2022 года ($8,9 млрд), и даже больше, чем на президентских 2024-го ($11,2 млрд).
Один Илон Маск потратил на поддержку республиканцев более $442 млн. Показательно и то, куда были направлены эти средства. Из пожертвований Маска $158 млн ушли в Senate Leadership Fund — главный фонд, поддерживающий республиканских кандидатов в Сенат.
Битва за Сенат — главная интрига выборов 3 ноября. В нынешнем составе Сената у республиканцев 53 места из 100, и демократам нужно отыграть 4: при раскладе 50 на 50 решающий голос остается у вице-президента Вэнса.
Ключевых штатов, где решается судьба Сената, восемь (Техас, Огайо, Мэн, Аляска, Мичиган, Айова, Канзас, Южная Каролина). В семи из них демократы лидируют, хотя почти везде в пределах статистической погрешности.
Главная же неожиданность этого избирательного цикла для американских консерваторов состоит в том, что им пришлось обороняться на собственном поле. Под угрозой оказались кресла в штатах, где Трамп в 2024 году выиграл с двузначным отрывом. Это Техас, где демократы не выигрывали выборов с 1994 года, Канзас, который в последний раз избирал сенатора-демократа в 1932 году, а также Огайо, Айова, Аляска и Южная Каролина. Там назначенная вместо покойного брата Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) Дарлин Грэм вызвала открытое недовольство местных республиканцев, и больше сотни из них публично поддержали ее соперницу-демократку.
Даже в Миссисипи, Небраске и Луизиане победа республиканцев не считается гарантированной.
Единственный штат, где демократам приходится защищаться,— Мичиган. Слишком прогрессивные взгляды кандидата Абдула Эль-Сайеда заставили некоторых однопартийцев поддержать республиканца Майка Роджерса.
Судьба Сената может решиться и в суде. На Аляске демократка Мэри Пелтола по опросам опережает сенатора Дэна Салливана. Но администрация Трампа уже подала иск с требованием не утверждать итоги, если Салливан проиграет. Минюст утверждает, что второй кандидат с тем же именем, Дэниел Дж. Салливан, был выдвинут людьми из окружения Пелтолы, чтобы запутать избирателей. Если Пелтола победит с небольшим отрывом, спор может на недели оставить контроль над Сенатом неоконченным.