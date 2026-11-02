Америка на «синей волне»

Главная же неожиданность этого избирательного цикла для американских консерваторов состоит в том, что им пришлось обороняться на собственном поле. Под угрозой оказались кресла в штатах, где Трамп в 2024 году выиграл с двузначным отрывом. Это Техас, где демократы не выигрывали выборов с 1994 года, Канзас, который в последний раз избирал сенатора-демократа в 1932 году, а также Огайо, Айова, Аляска и Южная Каролина. Там назначенная вместо покойного брата Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) Дарлин Грэм вызвала открытое недовольство местных республиканцев, и больше сотни из них публично поддержали ее соперницу-демократку.