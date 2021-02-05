Рассмотрение дела Алексея Навального о клевете

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана войны, высказавшегося в видеоролике RT в поддержку поправок к Конституции. Господин Навальный назвал в соцсетях его участников «холуями» и «позором страны». Приговоренный на этой неделе к реальному сроку по делу «Ив Роше» оппозиционер лично присутствует на заседании.

11:38. Начинается судебное следствие. Прокурор Фролова читает обвинительное заключение.

11:38. Судья ставит вопрос, можно ли начать процесс при данной явке. Прокурор говорит, что это возможно.

Адвокат Михайлова говорит, что им не дали возможность конфиденциально переговорить с Навальным. Она говорит, что таким образом было нарушено право на защиту. Судья ее останавливает и говорит, что сейчас рассматривается вопрос, можно ли продолжать процесс при данной явке.

Потерпевший не очень понимает, что происходит. За него отвечает кто-то другой из комнаты, где он находится. Навальный обращает на это внимание.

Судья говорит, что он может давать показания в любой стадии процесса, но сейчас от него просят ответить: согласен ли он продолжать процесс при данной явке. Защита и Навальный соглашаются.

11:33. Заседание возобновляется после перерыва.

11:23. Сегодня на заседание в Бабушкинский суд пришли сотрудники посольств Франции и Великобритании. Журналистам они развернутые комментарии не дают.

11:16. Адвокаты Навального вышли из зала.

— В итоге был конфиденциальный разговор? — спросил их корреспондент “Ъ”.

— Нет, конечно,— ответил защитник Кобзев.

10:53. У суда в основном стоят журналисты. Сторонников Навального не видно.

10:40. МИД России прокомментировал присутствие иностранных дипломатов на суде: «Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать ветерана Второй мировой».

10:30. Навальный и его защита добиваются, чтобы им разрешили согласовать позицию «конфиденциально», без свидетелей. Судья сначала говорит, что не может удалить полицию от «аквариума», в котором содержится Навальный, но потом допускает, что все же может попросить полицию оставить Навального наедине с адвокатами. Потом вновь берет паузу.

«Судья спросила у кого-то, можно ли. Судья не главная здесь, а спросила у более главного и ждет ответа»,— комментирует повисшую паузу адвокат Кобзев.

После судья все же объявляет перерыв, все выходят из зала. Полиция пока остается.

10:25. Навальный просит дать ему час, чтобы ознакомиться с делом. Судья дает время — час, в процессе перерыв до 11:30.

10:23. Навальный ходатайствует, чтобы СМИ разрешили снимать процесс. «Это пиаровский процесс. Кремлю нужны заголовки: "Навальный оклеветал ветерана". Я не вижу здесь снимающих журналистов».

10:23. Навальный ходатайствует, чтобы 95-летнему Артеменко разрешили снять маску и лечь.

«Его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он сейчас схватится за сердце, вы будете виноваты! Я ходатайство заявляю: разрешите ему лечь хотя бы»,— говорит Навальный.

10:22. Судья говорит, что в заседании по ВКС участвует потерпевший Игнатенко.

— Он же не Игнатенко! — говорит адвокат Кобзев.

— Да какая разница! — говорит Навальный.

— Артеменко,— поправляется судья. Начинает зачитывать ему права.

10:21. Дальше судья установила личность подсудимого и потерпевшего.

10:21. Заседание, назначенное на 10:00, началось с примерно 10-минутным опозданием — не было адвокатов Вадима Кобзева и Ольги Михайловой. После их явки Навальный попросил 30 минут, чтобы ознакомиться с материалами дела. Судья предложила начать, заявить ходатайства, а потом дать время для ознакомления.

10:20.

«Может, вы прекратите издеваться над пожилым человеком?» — говорит Навальный. Он просит разрешить Артеменко снять маску. «Он до конца (заседания) не доживет»,— говорит Навальный.

10:20. Секретарь суда также сообщила, что на заседание явились свидетели — Лукин Алексей Иванович и Дубнов Виталий Иванович. Кроме того, по видеосвязи вывели ветерана Игната Сергеевича Артеменко.

Юлия Навальная на заседание не пришла.

10:18. В процессе участвует тот же прокурор, что и на заседании Симоновского суда Москвы по отмене условного срока Навальному. Секретарь суда представила ее как помощника прокурора города Москвы Екатерину Форолову. При этом она в звании советник юстиции. Навальный называет ее «подполковником» — видимо, по аналогии с армейскими званиями.

10:16. Навальный поинтересовался, сидит ли Смирнов. Корреспондент Медиазоны сказал, что «сидит». Навальный просил передать Смирнову привет.

Заявление “Ъ” в связи с арестом главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова Читать далее

10:16. Алексея Навального доставили в суд.

2 июня 2020 года оппозиционер Алексей Навальный в соцсетях назвал высказавшихся в поддержку поправок к Конституции в видеоролике RT «холуями», «позором страны» и «предателями». Среди участников был 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко. 15 июня СКР возбудил уголовное дело о клевете. Сам Алексей Навальный вину не признал.

Напомним, 2 февраля он получил два года восемь месяцев по делу «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. В поддержку оппозиционера в России прошли три акции протеста — 23 и 31 января, 2 февраля. После протестов было арестовано более 11 тыс. человек, возбуждено более 20 уголовных дел о применении насилия по отношению к полицейским, хулиганстве, повреждении имущества, перекрытии улиц и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Роман Дорофеев, Михаил Беляев, Алина Сибитова