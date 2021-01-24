Протестам в России дали оценку

Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина — так в Кремле прокомментировали массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей стране 23 января. О происходившем в российских городах высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что уважает все точки зрения, но категорически против участия в незаконных акциях. Более того, по мнению Пескова, не стоит преувеличивать масштаб этих митингов.

«Сейчас многие будут говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина и много людей голосовало за поправки к Конституции. Если цифры сопоставить, то вы поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России. Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона», — заявил пресс-секретарь президента.

Сколько именно человек вышли накануне на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального, точно неизвестно.

МВД в середине дня 23 января давало оценку в 4 тыс. участников . По неофициальным данным, это число могло быть в несколько раз больше.

Задержания начались еще до старта акции, но агрессивные действия через несколько часов наблюдались как со стороны силовиков, так и протестующих. ОМОН стал действовать жестко, участники митинга бросали в ответ снежки, кое-где доходило до драк.

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Также нет точных данных о количестве задержанных. Портал «ОВД-инфо» насчитал более 1,3 тыс. человек. Несколько десятков участников несанкционированной акции пострадали. Получили травмы и некоторые силовики.

Как оценить этот протест? Что его отличает от предыдущих массовых акций в Москве? Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин выделяет несколько особенностей, на которые властям теперь придется обратить внимание.

«Можно назвать несколько особенностей. Первая, комплементарная для власти: подтвердились прогнозы близких мне аналитиков о низкой степени конвертации протестов в количество вышедших на улицы. 70 млн просмотров расследования команды Навального на утро 23 января конвертировалось в 20 – 30 тыс. вышедших в Москве и до 70 – 80 тыс. вышедших по всей России. Но есть другие моменты, которые весьма тревожны для власти.

Во-первых, этот протест не стал протестом школьников, как продвигали его провластные ресурсы. В основном выходили люди среднего возраста, 25 – 40 лет, а именно они являются движущей силой фундаментальных перемен. А во-вторых, наблюдалось изменение политического поведения, то есть от созерцания, от того, чтобы снимать все на смартфоны и убегать от полиции, часть протестующих перешла к активным действиям — снежки, местами бутылки и не один и не два раза и не только в Москве протестующим удавалось отбивать у силовиков часть задержанных.

Но это не то, чтобы жесткие столкновения, могло бы быть и жестче, скорее наметились неприятные тревожные для власти тренды, которые она сейчас попытается переломить как раз с помощью жестких ответных мер. Никаких других вариантов, кроме как попытаться деморализовать и запугать социальную базу протестующих, не остается, поэтому охват и масштаб уголовных дел, наверное, будет больше, чем в 2019 году.

Вопрос только в том, какой сценарий повторится: 2019 года или 2011-2012 годов, когда масштабные жесткие преследования “сбивали” волну протеста, или условно белорусский сценарий в несколько измененном виде, когда жесткое преследование протестующих, наоборот, придавало протесту новую силу.

Если оценивать действия силовиков, то я считаю, что изначально на самом верху было принято решение о максимально жесткой реакции, и в целом силовая машина, в первую очередь ОМОН, действовали в соответствии с приказом. Силового ресурса пока у власти хватает», — отметил Павел Салин.

23 января к несакционированным акциям по всей России присоединились более сотни городов. А это показывает, что в стране сформировалось протестное ядро, готовое отстаивать свою позицию — такого не было с начала 1990-х годов, уверен президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский: «С точки зрения организаторов акции, это успех, хотя, может быть, и не такой большой, как они рассчитывали. Привлечено 20% – 30% новых участников, которые не выходили на улицы раньше — это большой успех. С другой стороны, количество участвовавших не так велико, как они ожидали, однако, по всем областным центрам мы видим сформировавшееся устойчивое звено из нескольких сотен участников, готовых выйти. То есть возникла вещь небывалая с давних времен, фактически может быть даже с начала 90-х, — это устойчивая протестная сеть, которая не привязана к системе штабов Навального, но которая в то же время готова с ними взаимодействовать и им доверять. Что это означает для Навального? Это повысит его безопасность, потому что он уже не может тихо исчезнуть как забытый оппозиционный политик. И в то же время подтверждает, что он, даже будучи осужденным, сохранит управление этой протестной сетью.

В то же время силовики по-прежнему деградируют в отношении правил применения силы, понятно, что они не относятся к людям на улице как к гражданам, мы это видели в прямом эфире. Они “брали” людей просто для цифры, они били людей, в том числе и женщин, которые на них не набрасывались».

После «Марша миллионов» на Болотной площади в 2012-м протест стал более радикальным, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Это может стать причиной более резкого ответа со стороны властей.

«Есть большая разница между этими протестами и тем, что было в 2011 году на Болотной, когда люди апеллировали к Конституции и требовали соблюдения закона.

Сейчас мы видим радикализацию протеста, страха стало меньше, агрессии с обеих сторон становится больше.

И если говорить о массовости, то, безусловно, протест был массовым, особенно в Санкт-Петербурге, во Владивостоке. Я думаю, январь не самое лучшее время для протестов и митинговых шествий, и мы еще увидим более масштабные акции в августе – сентябре – октябре.

Увеличение числа уголовных дел было бы вполне логично, учитывая, что 2021-й — это выборный год, в этом году у нас большие федеральные выборы. Работа по запугиванию, безусловно, будет вестись, будут возбуждены дела, а кому-то из активистов не дадут баллотироваться в дальнейшем со ссылкой на эти дела. Власть будет завинчивать “гайки”, это очевидно, хотя 23 января худшие предположения не сбылись, и власть продемонстрировала гибкость. Многие думали, что все пойдет по белорусскому варианту, то есть самый жесткий вариант силового разгона, но все-таки откровенно провоцировать протестующих силовики не стали, хотя все-таки жесткость проявлена была. В принципе обошлось без перегибов. И это хорошо», — подчеркнул Константин Калачев.

Власти еще за несколько дней до митинга предупреждали, что акция не согласована. Генпрокуратура и МВД заявляли о наказаниях за участие в ней, а также обещали расследовать все случаи провокации в отношении сотрудников полиции. Мэр Сергей Собянин обещал, что правоохранители обеспечат порядок в городе.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не увидел единой мотивации у вышедших на улицу. По его мнению, эти протесты не имеют перспективы.

«Надо четко понимать, что не все люди вышли за Навального. Там было достаточное количество просто политических фриков, которые реализовывали свои собственные политические или околополитические задачи. Значительная часть населения, та самая целевая аудитория, просто пришла полюбопытствовать. Опросы на улицах четко это зафиксировали. Нельзя сказать, что это был какой-то монолитный протест, который имел четкие очертания, скорее это была достаточно “рыхлая” акция с элементами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов, которые носили явно провокационный характер. Были попытки создать определенную картинку, впечатление, что протест носит радикальный характер, но они были локальными. Была задача вытащить лидера группировки ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов — прим. “Ъ FM”) из тюрьмы, эта задача не была выполнена. Если будет финансирование, в том числе из-за рубежа, на проведение этих акций, то будут люди выходить», — считает Алексей Мухин.

По всей стране уже начинают заводить уголовные дела по итогам несогласованных акций. Несколько из них — в Москве. Как сообщили СМИ, как минимум в отношении трех участников митинга в столице возбудили уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ольга Сергиенко