Собянин назвал недопустимым проведение митинга 23 января в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал людей, планирующих участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального, воздержаться от участия. Он заявил, что считает проведение митингов 23 января в Москве недопустимым из-за пандемии коронавируса.

«Обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе»,— сказал господин Собянин во время выступления в эфире канала «Россия-24».

Господин Собянин заявил, что следование всем ограничениям, установленным из-за распространения коронавируса, позволит избежать ситуации, сложившейся в других странах. «Мы же видим, как драматически развивается ситуация в европейских странах. Устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы переполнены тяжело больными людьми»,— сказал он.

По словам мэра столицы, «в угоду провокаторам» к участию в митинге привлекаются несовершеннолетние. «На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних»,— сказал он.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. За многократные нарушения политиком условного срока по делу «Ив Роше» правоохранители хотят заменить его на реальный. Сторонники господина Навального призывают россиян 23 января выйти на центральные улицы своих городов. Пресс-секретаря господина Навального Киру Ярмыш арестовали по делу о призывах к несанкционированной акции, юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь — оштрафовали на 250 тыс. руб.

О подготовке властей к субботним протестам — в материале “Ъ” «Силовики готовятся к митингам».