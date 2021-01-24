Песков: на акции протеста в поддержку Навального вышло мало людей

На несанкционированные акции протеста, прошедшие 23 января в России, вышло мало людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если сопоставить цифры и сравнить количество людей, голосовавших за президента и поправки к Конституции, и тех, кто вышел на протестные акции, можно увидеть, «насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», отметил он.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки к Конституции»,— сказал господин Песков в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».

Дмитрий Песков сообщил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». «Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона»,— заявил пресс-секретарь президента.

В субботу по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом». В Москве на Пушкинскую площадь вышли, по личным наблюдениям координаторов «Белого счетчика», более 15 тыс. человек — полиция днем 23 января сообщала о 4 тыс. человек.

Подробнее об акциях протеста читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»