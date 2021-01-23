Эта суббота в России стала большим протестным днем — по всей стране прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Ранее МВД предупредило об ответственности за призывы и участие в них. Власть заявляет, что главные участники акций — дети, которых провоцируют через социальные сети. МИД России обвиняет посольство США в попытках обострить обстановку. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет ответных митингов в «поддержку стабильности».

В России прошел большой протестный день. Его предварительные итоги таковы: численность высокая, чтобы там ни говорили, заметна большая активность регионов, раньше такого не было. С утра в центре внимания Владивосток и Иркутск. В последнем случае, что характерно, протесты вроде бы поддержал экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В Чите полиция отказалась разгонять митингующих, возможно, поэтому все прошло гладко. При этом заметно, что в Хабаровске явный спад антивластных настроений. Может быть, перегорели, или же органы провели достойную профилактику.

В европейской части по численности и жесткости лидирует Санкт-Петербург. Немало митингующих в Уфе и Казани, где обычно фиксировались жесткие подавления. В Нижнем Новгороде достаточно многочисленный митинг — это неудивительно, учитывая трагическую историю журналистки Ирины Славиной. В столице также высокая активность, несмотря на масштабные силы противодействия. Заметно возросшее ожесточение: в Екатеринбурге, Москве и Владивостоке стычки с силовиками, «игра» в снежки с полицией. Есть официальные сообщения о пострадавших силовиках. Черный автомобиль с мигалкой со спецномерами попал в окружение в главном городе страны. Правда, заметно, что уровень агрессии все-таки не зашкаливает. Пока.

Тактика власти такова: вышли дети, их подогревают социальные сети, организаторы — подлые люди, используют несовершеннолетних как живой щит. На самом деле, подобное соответствует действительности лишь отчасти. Попытка сыграть в благородство (то, что хорошо показало себя летом после принятия поправок к Конституции) — трюк с раздачей масок и «мы вас защищаем» — не сработала. Об этом же говорили и федеральные каналы: полиция вежливая, думает о людях, которые просто вышли погулять. Однако ОМОН в итоге применил силу и приступил к зачисткам, причем достаточно хаотично. Досадный факт, что в толпе есть просто хулиганы и, возможно, провокаторы. Видимо, будет очередное «московское дело».

Впрочем, каждый протест по-своему уникален.

Международный фон не благоприятствует российской власти — это главная отличительная черта. Уже в понедельник главы МИД стран ЕС обсуждают антироссийские санкции. С другой стороны, Джозеф Байден обещал подписать с Москвой СНВ-3. Желательно это подписание не сорвать. Жесткий ответ на протесты чреват дальнейшим ухудшением позиционирования России в мире.

Кроме того, ждем в следующие выходные масштабного митинга в поддержку «стабильности». Строгий приговор Алексею Навальному маловероятен, но возможен. Не исключено, что Юлия Навальная все-таки продолжит дело мужа и станет своеобразным символом нового протестного движения. Ее задержание — большая ошибка — это новый повод к ожесточению. Хорошо, что хватило ума вовремя отпустить. Возможно, это также представят как попытку обеспечить безопасность супруги главного оппозиционера страны.