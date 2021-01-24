Любовь Соболь оштрафовали после протестов в Москве

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь на 20 тыс. руб. за нарушение порядка участия в митинге (ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил «Медиазоне» ее адвокат Владимир Воронин. Ранее госпожа Соболь сообщила телеканалу «Дождь», что ее отпустили. Сообщение «Дождя» появилось 23 января в 23:59.

Госпожу Соболь задержали в первые часы митинга в поддержку политика Алексея Навального. Господин Воронин писал в Twitter, что ей вменяли повторное нарушение законодательства о митингах. По этой статье КоАП (ч.8 ст. 20.2) ей бы грозил штраф от 150 до 300 тыс. руб. Отметим, что накануне дня протестов госпожу Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. за призывы к участию в несогласованной акции.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам дня протестов «ОВД-Инфо» сообщила более чем о 3 тыс. задержанных — это наибольшее число задержанных за сутки В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества.

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