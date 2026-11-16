Выборы в Конгресс задали тон выборам президента

Подтверждением тому, что чем дальше от Трампа, тем лучше, стал и неожиданный рывок уходящего губернатора Флориды Рона Десантиса, внесистемного кандидата, в прошлом соперника нынешнего главы Белого дома. На Kalshi его шансы на номинацию за сутки после выборов выросли с 5% до 20% и сейчас держатся на уровне 16%, то есть втрое выше довыборного уровня и всего на один пункт ниже, чем у Рубио. Губернатор набирает очки и в опросах общественного мнения: среди республиканцев, которые не причисляют себя к MAGA, за Десантиса уже 19%, следует из данных YouGov.