Выборы в Конгресс задали тон выборам президента
Фаворитом в борьбе за Белый дом в 2028 году стал демократ
Промежуточные выборы в Конгресс США внесли коррективы в расстановку политических сил за два года до президентской гонки 2028 года. Среди потенциальных кандидатов в главы Белого дома в лидеры неожиданно вырвался демократ — сенатор Джон Оссофф, который уверенно переизбрался в традиционно склоняющейся к республиканцам Джорджии. В прогнозах букмекеров он обошел даже вице-президента Джей Ди Вэнса, ранее считавшегося фаворитом. Другой вероятный республиканский кандидат — госсекретарь Марко Рубио — также растерял очки, во многом из-за открытой поддержки президента Трампа, чье благословение стало токсичным. А в спину обоим уже дышит почти забытый губернатор Флориды Рон Десантис, неожиданно утроивший свои шансы на выдвижение в качестве кандидата в президенты от республиканцев. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Хотя эксперты предупреждают, что рынок прогнозов пока лишь присматривается к кандидатам, а за два года ситуация может кардинально измениться, промежуточные выборы в Конгресс обозначили серьезные тренды, которые нельзя игнорировать.
Главный итог поражения республиканцев в том, что их перспективы сохранить Белый дом заметно пошатнулись. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого первые два года второго срока Трампа называли абсолютным фаворитом, ушел на вторые роли. Сразу после выборов рынки прогнозов снизили его шансы на победу в президентской гонке с 20% до 12–13%.
После провальных для республиканцев выборов Вэнс уже фактически дистанцировался от президента. «Мы проиграли из-за войны. Президент сам сказал это вчера вечером»,— написал он уже на следующий день после выборов в Конгресс.
«Я знаю, как он к этому относится»,— признал, в свою очередь, Дональд Трамп, говоря о своем вице-президенте, намекнув, что и Вэнсу тоже есть за какие поражения отчитываться.
Показательным стало первое большое интервью Трампа после выборов программе «60 минут» телеканала CBS (разговор вышел в эфир 8 ноября). Когда ведущий попросил назвать претендентов в будущие преемники Трампа, помимо вице-президента нынешний глава Белого дома назвал лишь одно имя — Марко Рубио. Он охарактеризовал госсекретаря как великолепного профессионала и высоко оценил его работу в Госдепартаменте. Имя Вэнса Трамп в этом контексте так и не произнес: вице-президент появился в разговоре только потому, что о нем спросил ведущий, никакой явной поддержки от американского лидера на выдвижение он не получил.
В отличие от Вэнса, Рубио от войны в Иране дистанцироваться не стал, хотя в прессе и появились сообщения, что госсекретарь пытался уйти из администрации (в Госдепартаменте их опровергли). Марко Рубио признал, что кампания обошлась республиканцам дорого, но подчеркнул, что она была необходима, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.
Он продемонстрировал лояльность, а именно это качество стало цениться в Белом доме в последнее время превыше всего.
А 12 ноября Трамп вывел Вэнса из переговоров с Ираном, пояснив это тем, что «нам не нужна сделка с Ираном». Вместо этого он поручил вице-президенту сосредоточить «полное и абсолютное внимание» на «масштабной коррупции и преступности» в городах и штатах, которыми управляют демократы. Напрямую Трамп Вэнса не критиковал, но аналитики увидели в этом решении сигнал. Как отметила радиокомпания NPR, иранские переговоры усиливали скромный внешнеполитический портфель Вэнса. И президент, очевидно, решил положить этому конец.
Поддержав Рубио как подходящего кандидата в свои преемники, президент оказал тому медвежью услугу. После этого позиции госсекретаря не выросли, а, наоборот, понизились. 8 ноября, в день эфира, шансы на номинацию Рубио на американской платформе рынка прогнозов Kalshi были на уровне 21%, у Вэнса — 34%. Сейчас у Вэнса 36% — вдвое больше, чем у Рубио (17%).
В интервью CBS Трамп сказал, что ему, похоже, разумнее держаться в стороне от гонки.
Подтверждением тому, что чем дальше от Трампа, тем лучше, стал и неожиданный рывок уходящего губернатора Флориды Рона Десантиса, внесистемного кандидата, в прошлом соперника нынешнего главы Белого дома. На Kalshi его шансы на номинацию за сутки после выборов выросли с 5% до 20% и сейчас держатся на уровне 16%, то есть втрое выше довыборного уровня и всего на один пункт ниже, чем у Рубио. Губернатор набирает очки и в опросах общественного мнения: среди республиканцев, которые не причисляют себя к MAGA, за Десантиса уже 19%, следует из данных YouGov.
В общем зачете на президентских выборах 2028 года, где долго лидировал Вэнс, теперь рынки прогнозов ставят на первое место сенатора-демократа от Джорджии Джона Оссоффа.
У Оссоффа — 21% (по данным Kalshi), плюс 12 пунктов со дня выборов. У Вэнса — 13%, у Рубио — 12%. В гонке за демократическую номинацию Оссофф с 26% опережает Александрию Окасио-Кортес (14%) и Гэвина Ньюсома (11%; данные Kalshi и Polymarket).
39-летний Оссофф занимает место в Сенате с 2021 года. На последних выборах он легко переизбрался, набрав 59% против республиканца Майка Коллинза с отрывом в 18%. Победил он в колеблющемся штате, традиционно склоняющемся к республиканцам. Американский электоральный аналитик Нейт Сильвер назвал сенатора «безоговорочным фаворитом номер один», компромиссной фигурой между прогрессистским и центристским крылом партии.
Главная сенсация в этом контексте для Демпартии — потеря позиций уходящим калифорнийским губернатором Гэвином Ньюсомом. В 2026 год он вошел явным фаворитом, но уже к началу октября, еще до выборов, начал проигрывать конкуренцию за первое место Окасио-Кортес, а потом, после взлета Оссоффа, и вовсе скатился на третье место. Выборы этот тренд лишь закрепили: разговоры о 2028 годе переключились на других, более перспективных кандидатов, нежели Ньюсом.
Отчасти против Ньюсома сыграл «калифорнийский багаж». В 2024 году число бездомных в штате достигло рекорда, критики винят его также в росте уличной наркомании и мелкой преступности, вспоминают ему коррупционные скандалы в администрации и пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года, когда пересохли гидранты, что тоже списывали на недостатки управления. Его результаты в самой Калифорнии были скромными, а штат вовсе не из числа колеблющихся. Демократам же нужен компромиссный лидер, который сможет обеспечить победу на уровне страны.
Фактически списали со счетов рынки и бывшую соперницу Трампа — экс-вице-президента Камалу Харрис, хотя в опросах среди демократов она по-прежнему первая: по данным Economist / YouGov, у нее 20% против 15% у Оссоффа и 13% у Ньюсома. Разрыв объясняется тем, что ранние опросы во многом измеряют узнаваемость, а рынки ставят на избираемость: Харрис проиграла в 2024 году все колеблющиеся штаты.
Тот факт, что фаворитов с обеих сторон поддерживает от пятой части до трети избирателей, говорит о том, что явного лидера пока нет ни у тех, ни у других. И похоже, на данный момент и аналитики, и рынки только присматриваются к кандидатам, так что в будущем нельзя исключать как появления новых фаворитов, так и полной смены трендов.