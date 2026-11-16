Мосбиржа 30 декабря прекратит торги акциями «Евротранса»

«Евротранс» — владелец АЗС «Трасса». Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у компании еще в марте. Через полгода «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. С 18 сентября акции «Евротранса» перешли на третий уровень листинга Мосбиржи, их также включили в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.