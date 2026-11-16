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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Финансы

Мосбиржа 30 декабря прекратит торги акциями «Евротранса»

Мосбиржа 30 декабря проведет делистинг акций «Евротранса», а также прекратит торги облигациями компании. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Евротранс» — владелец АЗС «Трасса». Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у компании еще в марте. Через полгода «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. С 18 сентября акции «Евротранса» перешли на третий уровень листинга Мосбиржи, их также включили в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Тогда же началось расследование в отношении топ-менеджеров «Евротранса». Их заподозрили в хищении топлива у МВД. В начале ноября сеть АЗС «Трасса» официально прекратила работу.
Мосбиржа
Рынок бензина и дизтоплива
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции