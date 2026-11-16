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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Минтранс заявил об отсутствии пострадавших при ударе по Крымскому мосту

После атаки БПЛА временно приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста, сообщил Минтранс. По его данным, никто не пострадал.
Министерство рассказало, что на мосту проводятся восстановительные работы и «оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме». Масштабы повреждений в Минтрансе не уточнили. Водителей просят не выезжать в сторону Краснодарского края, добавил советник главы Крыма Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов с утра сообщил, что вооруженные силы Украины ударили по Крымскому мосту. Он анонсировал приостановку движения транспорта примерно до середины дня. Из-за перекрытия моста задержаны четыре поезда.
Атаки беспилотников
Крым
Минтранс
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