Минтранс заявил об отсутствии пострадавших при ударе по Крымскому мосту
После атаки БПЛА временно приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста, сообщил Минтранс. По его данным, никто не пострадал.
Министерство рассказало, что на мосту проводятся восстановительные работы и «оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме». Масштабы повреждений в Минтрансе не уточнили. Водителей просят не выезжать в сторону Краснодарского края, добавил советник главы Крыма Олег Крючков.