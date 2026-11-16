Лантратова сообщила о подготовке к новому обмену военнопленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что регулярно контактирует с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По словам госпожи Лантратовой, готовится крупный обмен военнопленными. В какие сроки он состоится, омбудсмен не уточнила.
«Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем, у нас готовится большой обмен, о чем анонсировалось, все детали — когда пройдут договоренности»,— рассказала госпожа Лантратова (цитата по «Интерфаксу»).
В предыдущий раз Россия и Украина обменивались военнопленными в октябре, каждая из сторон выдала по 270 человек. О новом обмене пленными стороны договорились на переговорах России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. По данным американской стороны, это будет крупнейший обмен пленными за все время военного конфликта. Кремль на прошлой неделе говорил, что детали обмена пока прорабатывают.