«ОВД-Инфо»: за день митингов в поддержку Навального задержаны более 3 тыс. человек

Число людей, задержанных во время акций в поддержку политика Алексея Навального в России, достигло 3060 человек, сообщает «ОВД-Инфо» по итогам 23 января. По данным правозащитников, за рекорд за сутки протестов за девять лет работы организации.

Где больше всего задержанных:

Москва — 1099,

Санкт-Петербург — 386,

Новосибирск — 956

Воронеж — 91,

Нижний Новгород — 90.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам акций протеста в Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества.

О протестных акциях в Москве и других регионах — в онлайн-трансляции “Ъ”.