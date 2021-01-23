«ОВД-Инфо»: за день митингов в поддержку Навального задержаны более 3 тыс. человек

Число людей, задержанных во время акций в поддержку политика Алексея Навального в России, достигло 3060 человек, сообщает «ОВД-Инфо» по итогам 23 января. По данным правозащитников, за рекорд за сутки протестов за девять лет работы организации.
Где больше всего задержанных:
- Москва — 1099,
- Санкт-Петербург — 386,
- Новосибирск — 956
- Воронеж — 91,
- Нижний Новгород — 90.
17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам акций протеста в Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества.
О протестных акциях в Москве и других регионах — в онлайн-трансляции “Ъ”.