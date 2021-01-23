Следователи возбудили три уголовных дела после протестов в Москве

В Москве после акций в поддержку политика Алексея Навального возбуждено три уголовных дела — о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167) и хулиганстве (ст. 213), сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве.

По версии следствия, во время акции 23 января протестующие заблокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. СКР не уточняет, шла ли речь о служебной машине.

Также ведомство заявило, что участники акции вблизи Сретенского бульвара «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать», после чего распылили слезоточивый газ в лицо двум сотрудникам правоохранительных органов. «Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади в городе Москве один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела»,— указано в сообщении на сайте управления.

Следователи заявили, что продолжат изучать фотографии и видео «с зафиксированными противоправными действиями», после чего дадут оценку действиям участников протеста.

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