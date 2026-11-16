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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 16 ноября

Обновлено
По данным Минобороны России, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 1336 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. В частности, удар был нанесен по Крымскому мосту. По его автомобильной части приостановлено движение, задержаны поезда. Пострадавших нет, уточнили в Минтрансе.
Работа военных подразделений по борьбе с беспилотниками: добровольцы ЦСН «БАРС-Сармат» во время боевого задания (сентябрь 2026 года)

Работа военных подразделений по борьбе с беспилотниками: добровольцы ЦСН «БАРС-Сармат» во время боевого задания (сентябрь 2026 года)

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Крым

  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост. Для устранения последствий привлекли необходимые службы, в Керчи развернули оперативный штаб.

  • Ограничения движения по Крымскому мосту, по заявлению Аксенова, планируется сохранять ориентировочно до середины дня. Из-за перекрытия задержались поезда в Крым и обратно, в том числе четыре поезда «Таврия», следовавшие на полуостров.

  • После атаки БПЛА временно приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста, сообщил Минтранс. По его данным, никто не пострадал. Министерство рассказало, что на мосту проводятся восстановительные работы и «оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме».

  • Масштабы повреждений в Минтрансе не уточнили. Водителей просят не выезжать в сторону Краснодарского края, добавил советник главы Крыма Олег Крючков.

  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 11:46 мск в Telegram, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани власти развернут два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты, уточнил глава региона.

  • Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о проведении оценки повреждений Крымского моста. В ближайшее время будут понятны сроки восстановления, опыт и ресурсы есть, добавил он.

Москва и Подмосковье

  • С 17:00 15 ноября до 8:00 16 ноября к Московскому региону направлялись около 600 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большинство было уничтожено на дальних рубежах, 191 аппарат нейтрализовали на подлете к столице.

Брянская область

  • Утром губернатор Егор Ковальчук сообщил о гибели 59-летнего мужчины возле поселка Красная Гора. На его автомобиль с украинского дрона сбросили взрывное устройство.

  • За прошедшие сутки в области уничтожили 419 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор. В отражении атак участвовали подразделения Минобороны, бригады «БАРС-Брянск», транспортной полиции и Росгвардии.

Краснодарский край

  • В Северском районе ночную атаку украинских БПЛА отражали более пяти часов, сообщил глава района Алексей Чеверев. По данным краевого оперштаба, пострадали шесть человек, включая двух несовершеннолетних. В больницу доставили двух взрослых и ребенка, остальным помощь оказали амбулаторно.

  • В станицах Северской и Дербентской, а также в поселке Ильском обломки дронов нашли по 19 адресам. По данным оперштаба, у частных домов повреждены крыши, навесы и окна.

  • На территории одного из предприятий в Ильском произошел пожар.

Ростовская область

  • По информации губернатора Юрия Слюсаря, ночью и утром беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

  • Утром в Азове в результате атаке БПЛА были ранены трое мужчин, их госпитализировали.

  • На четырех производственных объектах города возникли пожары, на место выехали сотрудники экстренных служб.

  • В слободе Рогалик Миллеровского района обломки повредили три частных дома и газопровод, начался пожар. Никто не пострадала, сообщил губернатор.

Запорожская область

  • Утром губернатор Евгений Балицкий сообщил об ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу возле села Богдановка Черниговского муниципального округа. Водитель и два пассажира получили ранения и были доставлены в больницу.

Белгородская область

  • На дороге Ракитное — Пролетарский дрон ВСУ ударил по автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения лица, спины и руки. Утром оперштаб сообщил, что скорая везет его в областную клиническую больницу.

  • В Шебекине несколько FPV-дронов повредили окна многоквартирного дома, автомобили, окна и фасады двух частных домов.

  • В Новой Нелидовке Белгородского округа беспилотник повредил стену гаража и автомобиль, сообщил оперштаб.

  • В 12:05 мск оперштаб региона сообщил о гибели мирного жителя при атаке БПЛА на грузовик в Шебекине. Еще один житель города получил осколочное ранение грудной клетки.

Курская область

  • За сутки над областью сбили 299 беспилотников. По данным губернатора, дроны 30 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств, еще 27 раз ВСУ применяли артиллерию. В Курске повреждены 23 частных домовладения, автомобиль и газовая труба, в Черемушках — восемь домовладений.

  • В сводке за период с 9:00 15 ноября до 9:00 16 ноября губернатор Александр Хинштейн сообщил о восьми раненых. В Курске ранены мальчики четырех и восьми лет и 70-летняя женщина, в Прилепах — 59-летняя женщина, в Воробже — 31-летний мужчина, в Рыльске — 46-летняя женщина и 51-летний мужчина, в поселке Культпросвет — 60-летний мужчина.

  • После повреждения опоры ЛЭП в Рыльске без электроснабжения остался 41 населенный пункт — около 9,2 тыс. потребителей.

  • В Колонтаевке Льговского района было повреждено оборудование вышки сотовой связи и нарушена связь.

Другие регионы

  • В Калужской области вечером 15 ноября и в последующую ночь уничтожили 44 БПЛА. По предварительным данным губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

  • В Смоленской области за ночь сбили 23 аппарата. Губернатор Василий Анохин сообщил, что люди не пострадали, инфраструктура не повреждена.

  • В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении за ночь 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировали.

  • В Орловской области за ночь уничтожили 13 БПЛА без пострадавших и повреждений, сообщил губернатор Андрей Клычков.

  • Над Рязанской областью ночью сбили два беспилотника, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.

  • Два аппарата уничтожили над Воронежской областью. По предварительным данным губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

  • В Ярославской области за ночь средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 20 беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что погибших и пострадавших нет.

Транспортные ограничения

  • Утром Росавиация сообщила о снятии ограничений в Шереметьево, Краснодаре и Сочи. Аэропорт Внуково также вернулся к штатной работе.

Атаки беспилотников
Атаки Украины на пограничные районы России
Москва
Минобороны

Авторы

  • Михаил Логинов
    Михаил Логинов
    ведущий выпускающий редактор