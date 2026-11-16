Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 16 ноября
Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост. Для устранения последствий привлекли необходимые службы, в Керчи развернули оперативный штаб.
Ограничения движения по Крымскому мосту, по заявлению Аксенова, планируется сохранять ориентировочно до середины дня. Из-за перекрытия задержались поезда в Крым и обратно, в том числе четыре поезда «Таврия», следовавшие на полуостров.
После атаки БПЛА временно приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста, сообщил Минтранс. По его данным, никто не пострадал. Министерство рассказало, что на мосту проводятся восстановительные работы и «оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме».
Масштабы повреждений в Минтрансе не уточнили. Водителей просят не выезжать в сторону Краснодарского края, добавил советник главы Крыма Олег Крючков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 11:46 мск в Telegram, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани власти развернут два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты, уточнил глава региона.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о проведении оценки повреждений Крымского моста. В ближайшее время будут понятны сроки восстановления, опыт и ресурсы есть, добавил он.
Москва и Подмосковье
С 17:00 15 ноября до 8:00 16 ноября к Московскому региону направлялись около 600 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большинство было уничтожено на дальних рубежах, 191 аппарат нейтрализовали на подлете к столице.
Брянская область
Утром губернатор Егор Ковальчук сообщил о гибели 59-летнего мужчины возле поселка Красная Гора. На его автомобиль с украинского дрона сбросили взрывное устройство.
За прошедшие сутки в области уничтожили 419 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор. В отражении атак участвовали подразделения Минобороны, бригады «БАРС-Брянск», транспортной полиции и Росгвардии.
Краснодарский край
В Северском районе ночную атаку украинских БПЛА отражали более пяти часов, сообщил глава района Алексей Чеверев. По данным краевого оперштаба, пострадали шесть человек, включая двух несовершеннолетних. В больницу доставили двух взрослых и ребенка, остальным помощь оказали амбулаторно.
В станицах Северской и Дербентской, а также в поселке Ильском обломки дронов нашли по 19 адресам. По данным оперштаба, у частных домов повреждены крыши, навесы и окна.
На территории одного из предприятий в Ильском произошел пожар.
Ростовская область
По информации губернатора Юрия Слюсаря, ночью и утром беспилотники сбивали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Утром в Азове в результате атаке БПЛА были ранены трое мужчин, их госпитализировали.
На четырех производственных объектах города возникли пожары, на место выехали сотрудники экстренных служб.
В слободе Рогалик Миллеровского района обломки повредили три частных дома и газопровод, начался пожар. Никто не пострадала, сообщил губернатор.
Запорожская область
Утром губернатор Евгений Балицкий сообщил об ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу возле села Богдановка Черниговского муниципального округа. Водитель и два пассажира получили ранения и были доставлены в больницу.
Белгородская область
На дороге Ракитное — Пролетарский дрон ВСУ ударил по автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения лица, спины и руки. Утром оперштаб сообщил, что скорая везет его в областную клиническую больницу.
В Шебекине несколько FPV-дронов повредили окна многоквартирного дома, автомобили, окна и фасады двух частных домов.
В Новой Нелидовке Белгородского округа беспилотник повредил стену гаража и автомобиль, сообщил оперштаб.
В 12:05 мск оперштаб региона сообщил о гибели мирного жителя при атаке БПЛА на грузовик в Шебекине. Еще один житель города получил осколочное ранение грудной клетки.
Курская область
За сутки над областью сбили 299 беспилотников. По данным губернатора, дроны 30 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств, еще 27 раз ВСУ применяли артиллерию. В Курске повреждены 23 частных домовладения, автомобиль и газовая труба, в Черемушках — восемь домовладений.
В сводке за период с 9:00 15 ноября до 9:00 16 ноября губернатор Александр Хинштейн сообщил о восьми раненых. В Курске ранены мальчики четырех и восьми лет и 70-летняя женщина, в Прилепах — 59-летняя женщина, в Воробже — 31-летний мужчина, в Рыльске — 46-летняя женщина и 51-летний мужчина, в поселке Культпросвет — 60-летний мужчина.
После повреждения опоры ЛЭП в Рыльске без электроснабжения остался 41 населенный пункт — около 9,2 тыс. потребителей.
В Колонтаевке Льговского района было повреждено оборудование вышки сотовой связи и нарушена связь.
Другие регионы
В Калужской области вечером 15 ноября и в последующую ночь уничтожили 44 БПЛА. По предварительным данным губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В Смоленской области за ночь сбили 23 аппарата. Губернатор Василий Анохин сообщил, что люди не пострадали, инфраструктура не повреждена.
В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении за ночь 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировали.
В Орловской области за ночь уничтожили 13 БПЛА без пострадавших и повреждений, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Над Рязанской областью ночью сбили два беспилотника, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Два аппарата уничтожили над Воронежской областью. По предварительным данным губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.
В Ярославской области за ночь средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 20 беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что погибших и пострадавших нет.
Транспортные ограничения
Утром Росавиация сообщила о снятии ограничений в Шереметьево, Краснодаре и Сочи. Аэропорт Внуково также вернулся к штатной работе.