Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 16 ноября

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост. Для устранения последствий привлекли необходимые службы, в Керчи развернули оперативный штаб.

Ограничения движения по Крымскому мосту, по заявлению Аксенова, планируется сохранять ориентировочно до середины дня. Из-за перекрытия задержались поезда в Крым и обратно, в том числе четыре поезда «Таврия», следовавшие на полуостров.

После атаки БПЛА временно приостановлено движение по автомобильной части Крымского моста, сообщил Минтранс. По его данным, никто не пострадал. Министерство рассказало, что на мосту проводятся восстановительные работы и «оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме».

Масштабы повреждений в Минтрансе не уточнили. Водителей просят не выезжать в сторону Краснодарского края, добавил советник главы Крыма Олег Крючков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 11:46 мск в Telegram, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани власти развернут два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты, уточнил глава региона.