Суд прекратил производство по иску Crocus к «Ингосстраху» на 1,7 млрд рублей

«Ингосстрах» страховал имущество Crocus City Hall, где 22 марта 2024 года произошел теракт. В здании начался пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. В пресс-службе страховщика сообщали «Интерфаксу», что договор страхования гражданской ответственности с Crocus не предусматривал покрытия риска теракта.