Суд прекратил производство по иску Crocus к «Ингосстраху» на 1,7 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по требованию АО «Крокус интернэшнл» взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб. Решение принято 6 ноября. Сведения о нем суд разместил 14 ноября, передает «Интерфакс». В картотеке отмечается, что компания отказалась от иска.
Компания обратилась в суд 7 июля, а 19 августа попросила закрыть слушания. Суд рассматривал спор в закрытом режиме, поэтому текст определения не опубликовали. Третьими лицами в деле указаны Газпромбанк, ПСБ и ООО «Крокус финанс».
«Ингосстрах» страховал имущество Crocus City Hall, где 22 марта 2024 года произошел теракт. В здании начался пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. В пресс-службе страховщика сообщали «Интерфаксу», что договор страхования гражданской ответственности с Crocus не предусматривал покрытия риска теракта.