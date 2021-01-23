В Москве задержана Любовь Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь была задержана на Пушкинской площади в Москве в районе 14:00. Именно на это время было запланировано официальное начало несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В преддверии нее в столице люди начали собираться на Пушкинской площади, полиция массово задерживает собравшихся.

«На площади около Тверской ОМОН шеренгой идет в наступление на протестующих, активно работают дубинками. В ОМОН летят снежки. В толпе стоят люди с плакатами в поддержку Навального. ОМОН действует очень жестко»,— передает корреспондент “Ъ”. От Маяковской «буквально тысячи людей по обеим сторонам Тверской идут к Пушкинской».

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. По данным «ОВД-Инфо», на Дальнем Востоке и в Сибири в ходе митингов задержано более 300 человек.

За акциями в поддержку Алексея Навального следите в онлайн-трансляции “Ъ”.