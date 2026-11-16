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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Нижнекамске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до семи

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев уточнил цифру пострадавших от вчерашней массированной атаки БПЛА на город. Изначально сообщалось о трех пострадавших, к утру их число увеличилось до семи.
«У нас на сегодняшний день семь пострадавших. Шестерым оперативно центральная районная больница оказала всю необходимую помощь. Один наш боец Росгвардии после операции находится в стационаре, пришел в сознание», — сообщил мэр города Радмир Беляев (цитата по «Интерфаксу»).
Утром 15 ноября Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Были повреждены промышленные объекты и жилой дом. Его жителей эвакуировали. В городе возникли локальные перебои с отоплением и горячей водой. К следующему утру теплоснабжение и подачу горячей воды полностью восстановили.
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