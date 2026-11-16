В Нижнекамске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до семи

«У нас на сегодняшний день семь пострадавших. Шестерым оперативно центральная районная больница оказала всю необходимую помощь. Один наш боец Росгвардии после операции находится в стационаре, пришел в сознание», — сообщил мэр города Радмир Беляев (цитата по «Интерфаксу»).