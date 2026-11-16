Нужно просто подняться

И если они не успели поднять DDoS-защиту, то атакующие могут воспользоваться тем, что компания находится еще в стадии восстановления. В любом случае нужно ресурсы перенаправлять, чтобы разбираться еще и с этой DDoS-атакой. Инженеров у фирм конечное количество, и они вынуждены откладывать решение других проблем.