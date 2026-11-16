Нужно просто подняться
Что известно о повторной атаке на Beget и чем она грозит клиентам хостинга
Хостинг-провайдер Beget подвергся кибератаке во второй раз за две недели. Ее мощность сам провайдер оценивал в 2 Тбит/с. В воскресенье, 15 ноября, компания сообщила, что у пользователей могут быть проблемы с доступом к отдельным ресурсам, включая Ozon, Wildberries и Сбер. К утру 16 ноября больше 200 тыс. сайтов удалось восстановить, используя резервные копии.
Платформа еще не успела полностью оправиться после прошлого инцидента. Две недели назад, в ночь с 1 на 2 ноября, были безвозвратно утрачены данные виртуальных серверов и нарушена работа других систем. Повторная DDoS-атака после взлома — типичная история, сейчас хакеры могут снова попытаться проникнуть в систему, отмечает гендиректор компании CURATOR Дмитрий Ткачев:
«Если мы говорим просто про DDoS-атаки, то они отбиваются спокойно существующими игроками на рынке. Но тут бывают ситуации, в которых нужно заранее подключать и настраивать защиты — в моменте это может быть проблематичным.
В принципе это типичная ситуация, когда произошел, например, взлом, и компания только-только восстанавливает всю свою инфраструктуру.
И если они не успели поднять DDoS-защиту, то атакующие могут воспользоваться тем, что компания находится еще в стадии восстановления. В любом случае нужно ресурсы перенаправлять, чтобы разбираться еще и с этой DDoS-атакой. Инженеров у фирм конечное количество, и они вынуждены откладывать решение других проблем.
DDoS-атака клиентским данным никакого риска не наносит, просто приводит к тому, что у ресурсы компаниям в принципе недоступны. Как правило, если мы говорим про какие-то комплексные атаки, вместе с DDoS могут и повторно проникнуть в инфраструктуру. В нашей практике такое тоже бывает под прикрытием DDoS-атаки».
До первой атаки на инфраструктуре Beget размещалось более 330 тыс. действующих сайтов в российских доменных зонах. На фоне новой DDoS-атаки провайдер отчитался, что ему уже удалось вернуть к работе 215 тыс. сайтов. В компании уверяют, что ее команда «контролирует ситуацию». Новая атака как минимум замедлит восстановление после прошлого взлома, отмечает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:
«Стоит понимать, что Beget уже разбирается с прошлой атакой и не имеет какой-то полноценной защиты. И я думаю, что для хостинг-провайдера это очень серьезный вызов. Насколько я знаю, крупные хостинг-провайдеры, а Beget к ним относятся, защиту от DDoS-атак выстраивают с помощью внешних провайдеров.
С учетом того, что Beget удалось избежать полного отключения сайтов, это не самый плохой знак.
Но череда событий с начала внесения в санкционные списки, а потом и крупные атаки говорят о том, что есть какой-то специальный умысел против этого хостинг-провайдера, одного из крупнейших в России».
Клиенты Beget, среди которых достаточно много предпринимателей, столкнулись с длительным простоем и потерей данных на облачных серверах. Как отмечали собеседники “Ъ FM”, это сопровождалось невозможностью оперативно перенести свои сайты, сервисы и другие проекты. Доступ к панели управления провайдер начал выдавать постепенно только после 6 ноября.