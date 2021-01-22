Задержан координатор штаба Навального в Саратове

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Дмитрия Цибирева. Об этом сообщает штаб политика.

Активиста отвезли в отдел полиции по Фрунзенскому району, расположенный в Мирном переулке. Задержание связано с организацией акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая должна состояться завтра, но не является согласованной.

Задержания и аресты сторонников Алексея Навального сегодня проходят во многих городах. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. По данным ведомства, соцсети начали активно удалять публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Больше всех публикаций удалили YouTube и «ВКонтакте» — по 50%, TikTok и Instagram удалили 38% и 17% записей соответственно.

МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Марина Ковалева, Саратов