Захарова: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине

«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего»,— сказала Мария Захарова