Захарова: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейским странам нечего делать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат связала это с предстоящими военными учениями «Коалиция 26.2», организованными Великобританией и Францией. Учения стартуют 9 ноября в Польше.
«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего»,— сказала Мария Захарова
В учениях примут участие около 2,8 тыс. военнослужащих, которые отработают переброску личного состава и техники, снабжение, взаимодействие подразделений и обеспечение безопасности потенциальной международной миссии.
Мария Захарова также обвинила западные страны, в частности Лондон и Париж, в игнорировании законных озабоченностей России в сфере безопасности и в намерении разместить на Украине многонациональные силы, чтобы сохранить плацдарм для противостояния с Россией и добиться ее военного поражения.