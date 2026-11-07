Захарова: любые войсковые подразделения на Украине станут целями для ВС РФ
Вооруженные силы России рассматривают любые войсковые подразделения на Украине как законные цели. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще раз подтверждаем, что развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо — ни по линии так называемой "коалиции желающих", ни под эгидой любых иных объединений»,— заявила госпожа Захарова. Ее комментарий приводит пресс-служба МИДа России.
По словам представителя министерства, размещение вооруженных контингентов будет означать военную интервенцию и «проецирование дополнительных угроз безопасности России».
С 9 по 22 ноября в Польше пройдут первые учения «коалиции желающих». В маневрах примут участие Франция, Великобритания, Польша, Бельгия, Испания и еще шесть стран. По данным The Times, во время учений в Польше войска отработают переброску войск и материально-технических средств.