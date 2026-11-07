Россия определит состав делегаций на саммит G20 за день до мероприятия

«Состав российской делегации на саммит еще не определен. Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается накануне»,— сказал господин Панкин. Он добавил, что руководство США пригласило Россию и неоднократно говорило о желании увидеть на саммите президента РФ Владимира Путина.