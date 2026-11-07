Россия определит состав делегаций на саммит G20 за день до мероприятия
От России в саммите G20 в Майями будет участвовать делегация на высоком уровне. При этом ее точный состав определят накануне. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Состав российской делегации на саммит еще не определен. Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается накануне»,— сказал господин Панкин. Он добавил, что руководство США пригласило Россию и неоднократно говорило о желании увидеть на саммите президента РФ Владимира Путина.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. Российская сторона пока не приняла решение об участии Владимира Путина. Дональд Трамп сказал, что собирается пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского.