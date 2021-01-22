Роскомнадзор отчитался об удалении информации о протестах в соцсетях

Роскомнадзор рассказал, как социальные сети удаляют призывы к участию в несанкционированных акциях. Больше всех публикаций удалили YouTube и «ВКонтакте» — по 50%, TikTok и Instagram удалили 38% и 17% записей. Роскомнадзор направил уведомления соцсетям на фоне призывов об участии в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Наибольшая активность проявляется в TikTok, утверждает ведомство. «Появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

Роскомнадзор вчера, 21 января, пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. Речь идет о ст. 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу 10 января. Статья подразумевает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов. Нарушение грозит штрафом до 4 млн руб. для юрлиц (за повторное — до 10% годовой выручки).

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. Они не согласны с арестом господина Навального.

Подробнее о подготовке к митингам — в материале “Ъ FM” «Силовики готовятся к митингам».