Главные новости к утру 22 января

Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения эпидемиологических мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. Посольство России в Албании назвало обвинения в адрес российского дипломата необоснованными.

На юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь составили протокол за организацию несогласованной акции. Процесс по делу пройдет 22 января в Симоновском суде Москвы.

Президент США Джо Байден заявил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами.

США намерены продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на пять лет, сообщили в Белом доме. Действие договора истекает 5 февраля 2021 года. Пентагон считает, что продление ДСНВ позволит искать новые договоренности с Россией.

Лидеры стран Евросоюза одобрили взаимное признание результатов ПЦР-тестов на коронавирус и использование антигенных экспресс-тестов. Решение должно облегчить трансграничные перемещения.

О предстоящих 22 января событиях читайте в анонсе “Ъ”.