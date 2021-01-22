ЕС договорился о взаимном признании тестов на коронавирус между странами

Лидеры стран Евросоюза одобрили взаимное признание результатов ПЦР-тестов на коронавирус и использование антигенных экспресс-тестов. Решение должно облегчить трансграничные перемещения.

«Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС. <…> Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения»,— говорится в заявлении саммита ЕС (цитата по ТАСС).

Ранее ЕС подписал контракты на поставку вакцины с несколькими зарубежными компаниями. Из них сертифицированы пока две вакцины — американо-немецкая от Pfizer и BioNTech и вакцина американской компании Moderna. Вместе с тем, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии. Первой из европейских стран использование вакцины «Спутник V» одобрила Венгрия.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».