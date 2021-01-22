Пентагон: продление СНВ-3 позволит искать новые договоренности с Россией

Решение президента США Джо Байдена выступить за продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет служит интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

«Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны. Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным»,— говорится в заявлении господина Кирби на сайте Пентагона. Он отметил, что, если США не продлят договор оперативно, то это «ослабит понимание состояния российских межконтинентальных ядерных сил».

По его словам, продление ограничений до 2026 года дает необходимую США и России возможность «изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев». При этом Джон Кирби уточнил, что Пентагон не намерен забывать и о вызовах для США, которые могут исходить со стороны России.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США намерены продлить ДСНВ. За четыре года президентства Дональда Трампа России не удалось договориться с США по этому вопросу. Действие договора истекает 5 февраля 2021 года.

Подробнее о планах США по ДСНВ — в материале “Ъ” «"За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию"».