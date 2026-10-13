«Формула-1» поставила на черное
Самая престижная гоночная серия мира вернется в Африку
13.10.2026, 20:19
Самая престижная гоночная серия мира «Формула-1» возвращается в Африку. Во вторник, 13 октября, руководители серии сообщили о том, что в 2030 году в Руанде состоится Гран-при Африки. Для страны, все еще ассоциирующейся с геноцидом, в ходе которого в середине 90-х годов прошлого века, по различным оценкам, погибло от 500 тыс. до 1,1 млн человек, это прорыв. Для «Формулы-1» — возможность заявить, что чемпионат мира представлен на всех обитаемых континентах.
Во вторник в столице Руанды Кигали было объявлено о том, что в 2030 году в календаре чемпионата мира «Формулы-1» появится новый этап — Гран-при Африки. Контракт, как подтвердили на пресс-конференции президент Руанды Поль Кагаме, генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали и президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем, рассчитан на десять лет.
2030 год как дата проведения первого в истории Гран-при Африки содержит оговорки. Просто на данный момент нет уверенности в том, что власти Руанды справятся со строительством автодрома к означенной дате. На официальном сайте «Формулы-1» сообщается, что проведение гонки зависит от того, будет ли готов автодром, «появление которого ожидается в начале следующего десятилетия». Как бы то ни было, контракт подписан, а значит, «Формула-1» в 2030 году или, может быть, чуть позже вернется в Африку. Последний африканский этап серии был проведен в 1993 году в ЮАР. Для Черного континента это станет заметным событием. Не менее важным оно будет и для чемпионата мира «Формулы-1» — когда Гран-при Африки станет реальностью, турнир покроет своим присутствием все обитаемые континенты.
Африка южнее Сахары обделена в том, что касается проведения глобальных мероприятий. Да, был чемпионат мира по футболу 2010 года, который прошел в ЮАР. Но эта страна все еще остается и воспринимается как самая белая на континенте. Однако в последнее время наметился перелом тренда. Так, в сентябре Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сообщила, что первенство мира 2029 года состоится в столице Кении Найроби. Но если проведение легкоатлетического первенства планеты — история все же штучная, то десятилетний контракт на гонку «Формулы-1», которая, согласно данным Nielsen Sports, за прошлый сезон может похвастать средней аудиторией в 76 млн телезрителей за этап,— вещь долгоиграющая. Направленная, очевидно, на то, чтобы поправить имидж Руанды.
У этого пиара есть вполне реальная цена. Владелец коммерческих прав «Формулы-1» американская Liberty Media в последние годы требует не менее $60 млн в год за право проведения этапа.
Иными словами, власти Руанды обязались заплатить за право проведения гонки в общей сложности около $600 млн. Без всякой надежды отбить расходы, поскольку заработок непосредственных организаторов гонки ограничен, по сути, продажами билетов.
Проведение Гран-при Африки станет для Руанды еще одним шагом на пути восстановления репутации страны. Она чудовищно пострадала в середине 90-х годов прошлого века из-за геноцида, устроенного в ходе гражданской войны представителями народности хуту в отношении народности тутси. По различным оценкам, были убиты от 500 тыс. до 1,1 млн человек. В последние годы, однако, власти Руанды предпринимают попытки поправить имидж страны, в основном используя в качестве рекламной площадки футбол. Так, логотип Visit Rwanda за последние годы появлялся на майках таких футбольных клубов, как ПСЖ, «Атлетико», «Бавария». Принимали руандийские деньги и клубы североамериканских лиг — «Лос-Анджелес Клипперс» (Национальная баскетбольная ассоциация), и «Лос-Анджелес Рэмс» (Национальная футбольная лига (американский футбол)).