США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа

Президент США Джо Байден заявил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами поездом, самолетом и автобусом.

«В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку»,— сказал господин Байден во время выступления в Белом доме. Он не уточнил, сколько дней прибывающим нужно соблюдать самоизоляцию.

Он назвал сложившуюся в стране ситуацию с распространением вакцины «печальным провалом» и пообещал предоставить 100 млн доз вакцины против коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности.

США остаются лидером среди остальных стран как по числу заразившихся (24,5 млн), так и по количеству смертей (408 тыс.). Всего в мире коронавирус зафиксирован у 97,2 млн жителей планеты, умерло более 2 млн заразившихся.