Daily Mail: традиционные британские фамилии вымирают в стране
13.10.2026, 20:31
В Англии и Уэльсе исчезают традиционные британские фамилии. Об этом сообщает лондонская Daily Mail со ссылкой на полученные ею данные Национальной статистической службы Великобритании (НСС).
В 1996 году самыми распространенными фамилиями новорожденных были Смит, Джонс и Уильямс. Кроме них в десятку вошли исключительно традиционные британские фамилии Тейлор, Браун, Дэвис, Эванс, Томас, Джонсон и Уилсон. В 2025 году фамилия Смит также возглавляет десятку, однако традиционных британских фамилий в списке осталось только две: Джонс (пятое место) и Уильямс (восьмое место). Второй по распространенности фамилией новорожденных в этом году стала Хан, а в десятку вошли, кроме того, Ахмед, Али, Хуссейн, Сингх, Патель и Каур.
Популярность фамилий Смит и Уильямс упала на 43%, в то время как фамилии Хан, Ахмед и Али стали вдвое более распространенными. Распространенность же сикхских фамилий Сингх и Каур выросла в пять раз. Данные и динамика изменений отражают «быстрые демографические изменения» в стране, считает эксперт газеты Роб Бейтс, представляющий негосударственную организацию «Центр контроля миграции».
По данным НСС, в 2025 году самым популярным мужским именем для новорожденных в Англии и Уэльсе стало Мухаммад, женским — Оливия.