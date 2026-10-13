Daily Mail: традиционные британские фамилии вымирают в стране

В 1996 году самыми распространенными фамилиями новорожденных были Смит, Джонс и Уильямс. Кроме них в десятку вошли исключительно традиционные британские фамилии Тейлор, Браун, Дэвис, Эванс, Томас, Джонсон и Уилсон. В 2025 году фамилия Смит также возглавляет десятку, однако традиционных британских фамилий в списке осталось только две: Джонс (пятое место) и Уильямс (восьмое место). Второй по распространенности фамилией новорожденных в этом году стала Хан, а в десятку вошли, кроме того, Ахмед, Али, Хуссейн, Сингх, Патель и Каур.