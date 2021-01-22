«За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию»

США предлагают России продлить истекающий через две недели Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на пять лет, как того ранее и добивалась Москва. Об этом сообщили в Белом доме. Как ожидается, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джек Салливан в ближайшие часы передаст соответствующее предложение послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову. Готовность новой администрации продлить договор на запрашиваемых Россией условиях вызвала резкую критику со стороны членов команды Дональда Трампа. Спецпосланник бывшего президента Маршалл Биллингсли обвинил новую администрацию в том, что она «за 24 часа разбазарила самые важные рычаги влияния на Россию».

«Я могу подтвердить, что США намерены предложить пятилетнее продление, как то допускает соглашение»,— заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Как передает «РИА Новости», так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что новая администрация готова продлить истекающий 5 февраля ключевой российско-американский договор — «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (ДСНВ).

Дженнифер Псаки подчеркнула, что это соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его «продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас».

«Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами»,— добавила она.

Ранее журналисты телеканала CNN передали, что в Госдепартамент США для переговоров о судьбе ДСНВ прибыла делегация посольства РФ. По данным же портала Defense News в ближайшие часы посла РФ Анатолия Антонова примет советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан: он сообщит главе российской дипмиссии о готовности новой администрации продлить договор на пять лет и без предусловий.

Именно на таком варианте продления договора настаивали власти РФ, однако договориться об этом с администрацией Дональда Трампа не удалось. Не вышли Москва и Вашингтон на сделку даже когда российская сторона пошла на две серьезные уступки по сравнению со своей первоначальной переговорной позицией: она согласилась продлить ДСНВ всего лишь на год вместо допускаемых пяти лет и изъявила готовность пойти на заморозку всех своих ядерных боезарядов на год. Но Вашингтон настаивал на третьем условии — чтобы мораторий на наращивание арсеналов был проверяемым, то есть подразумевал декларацию запасов, инспекции и так далее. На это Москва не пошла.

Джо Байден же еще в ходе своей предвыборной кампании обещал продлить этот договор, подписанный в 2010 году, когда он был еще вице-президентом при Бараке Обаме. При этом, как сообщает The Washington Post, некоторые представители команды нового президента выступали за продление ДСНВ на более короткий срок. По их мнению, это стало бы «инструментом давления» на Москву при выработке новых соглашений в сфере контроля над вооружениями. Однако в итоге был все же выбран вариант пролонгации на пять лет.

Если все пойдет по описанному американскими СМИ плану, то для продления договора США и России в ближайшие две недели надо будет предпринять ряд шагов, чтобы формализовать договоренность.

При этом властям США не нужно проводить это решение через Конгресс, в то время как с российской стороны потребуется ратификация Госдумой, на что при самом удачном раскладе уйдет не менее 45 дней. Впрочем, как уже пояснял “Ъ”, избежать негативных последствий можно: сторонам надо просто подписать протокол о продлении договора, в котором будет пункт о его временном применении. Тогда они смогут спокойно продолжать обмениваться данными, проводить заседания консультационной комиссии и наделять приезжающих инспекторов дипломатическим иммунитетом.

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Готовность Джо Байдена продлить ДСНВ на полные пять лет вызвала резкую критику со стороны человека, буквально до вчерашнего дня возглавлявшего делегацию США на переговорах с Россией — спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. «Надеюсь, что это неправда,— написал он в твиттере, комментируя соответвующие сообщения СМИ.— Если это все же правда, то налицо ошеломляющее отсутствие навыков ведения переговоров. Команде Байдена хватило всего 24 часа, чтобы разбазарить наши самые важные рычаги влияния на Россию». По его мнению, стоило поступить иначе: «Гораздо лучше было бы предложить продление на более короткий срок, на 6 месяцев, с условием, что за этот период нужно выработать детали "заморозки" боезарядов, на которую Путин согласился. Это позволило бы остановить стремительное наращивание Россией "нестратегических" боезарядов и сфокусировать внимание международного сообщества на Китае.

Но вместо этого мы идем на продление, ничего не получая взамен».

Примечательно, что Маршалл Биллингсли опубликовал эти сообщения с официального аккаунта «USArmsControl», который числится за Госдепартаментом США. По правилам дипломатического ведомства, покидая должность, человек должен «сдать» аккаунт, чего бывший спецпосланник (пока) не сделал.

Отметим, что в день инаугурации Джо Байдена МИД РФ опубликовал сообщение с резкой критикой действий администрации Дональда Трампа в сфере контроля над вооружениями. «Предыдущая американская администрация планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к "победе" в объявленном ими "соперничестве великих держав",— заявили в ведомстве.— Цели администрации Дональда Трампа были очевидны: добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий продления ДСНВ или путем избавления от данного договора».

«Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок,— говорилось далее в сообщении.— Это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира».

Соглашаясь на продление договора на пять лет без предусловий, новая администрация США делает шаг навстречу России, однако, как следует из заявления Дженнифер Псаки, на этом хорошие новости для Москвы и заканчиваются. Как передает «РИА Новости», она в ходе того же брифинга объявила, что президент США дал указание разведсообществу подготовить обзор «неподобающего» поведения России. «Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ кибератаки на (компанию — “Ъ”) Solar Wind, вмешательство России в выборы 2020 года, использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за (убийство — “Ъ”) американских солдат (в Афганистане — “Ъ”)»,— заявила она. По ее словам, несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают неподобающими.

Елена Черненко