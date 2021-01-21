Албания объявила российского дипломата персоной нон грата

Правительство Албании объявило российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за нарушения эпидемиологических мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД Албании. Посольство России в Албании назвало обвинения в адрес российского дипломата необоснованными.

«К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры. С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления»,— говорится в сообщении МИДа. Отмечено, что информация о нарушениях дипломатом карантинных мер поступала с апреля 2020 года. Текст сообщения МИДа опубликовал албанский телеканал Top channel.

Посольство России подтвердило получение ноты от албанской стороны и проинформировало МИД России. «Ознакомлены также с сообщением для прессы на эту тему, опубликованным МИД Албании. Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике»,— сказали «РИА Новости» в посольстве.

С начала пандемии в Албании COVID-19 заразились почти 70 тыс. человек, умерли 1,3 тыс.