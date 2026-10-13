«Яндекс Реклама» восстановила часть ключевых сервисов

ВСУ атаковали три дата-центра Яндекса в октябре — в Рязанской области, в Калуге и Владимире. Повреждения центров обработки данных привели к масштабным сбоям в работе рекламных сервисов «Яндекс Директ», «Яндекс Метрика», «Яндекс Бизнес», «Рекламная сеть "Яндекса"», AppMetrica и других. Из-за сбоев часть рекламодателей начала отказываться от продвижения в «Директе» и переходить на другие площадки.