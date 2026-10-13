«Яндекс Реклама» восстановила часть ключевых сервисов
13.10.2026, 20:42
Разработчики «Яндекс Рекламы» восстановили работу нескольких ключевых инструментов. Постепенно сервис восстанавливает доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов.
Сейчас клиенты могут воспользоваться партнерским кабинетом рекламной сети Яндекса, основными функциями Adfox (монетизация сайтов). Доступ к кабинету для рекламных агентств также восстановлен. «Мы продолжаем восстанавливать полную функциональность этих кабинетов»,— добавили в «Яндекс Рекламе».
Доступ к личному кабинету Директа и Бизнеса временно ограничен: управлять кампаниями, изменять настройки и просматривать отчеты пока нельзя. При этом уже запущенные кампании по-прежнему работают. «Система учитывает фактические показы, клики и конверсии, собирает и сохраняет статистику о результатах кампаний. Дневные и недельные бюджеты, установленные вами в кампаниях, соблюдаются»,— указано в сообщении.
ВСУ атаковали три дата-центра Яндекса в октябре — в Рязанской области, в Калуге и Владимире. Повреждения центров обработки данных привели к масштабным сбоям в работе рекламных сервисов «Яндекс Директ», «Яндекс Метрика», «Яндекс Бизнес», «Рекламная сеть "Яндекса"», AppMetrica и других. Из-за сбоев часть рекламодателей начала отказываться от продвижения в «Директе» и переходить на другие площадки.