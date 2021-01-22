Главные анонсы 22 января

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». О деле

В Красноярском крае Арбитражный суд продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» о возмещении рекордной суммы вреда окружающей среде в размере 148 млрд руб. Во сколько оценил ущерб сам «Норникель»

Мосгорсуд проведет заседание по делу бывшего полицейского Алексея Смирнова, открывшего огонь по коллегам на станции метро «Рязанский проспект». О деле

В Симоновском суде Москвы состоится административное разбирательство в отношении Любови Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом). Ей вменяется организация несанкционированного митинга (ст. 20.2 КоАП). Госпоже Соболь грозит штраф до 30 тыс. руб. или обязательные работы.

Светлана Тихановская выступит перед Советом безопасности ООН. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Как ожидается, госпожа Тихановская поднимет вопрос о «международном расследовании преступлений режима Лукашенко». Российские и белорусские дипломаты не будут бойкотировать встречу.

Состоится встреча советников лидеров стран «нормандского формата» по украинскому урегулированию. Она пройдет в режиме видеоконференции.

На студии «Мосфильм» пройдет церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». На главный приз претендуют фильмы «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи!», «Лед 2», «Союз спасения», «Стрельцов».