Глава Евросовета назвал задержание Навального недопустимым

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал немедленно отпустить политика Алексея Навального, задержанного в Москве по возвращении из Берлина за нарушение условного приговора по делу «Ив Роше». Он назвал действия властей недопустимыми.

«Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его»,— написал господин Мишель в Twitter.

Задержание Алексея Навального. Главное Читать далее

Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением по поводу задержания политика. По сообщению главы литовского МИДа Габриелюса Ландсбергиса, распространившего сообщение в Twitter, «ЕС должен действовать быстро, и если его (господина Навального. — “Ъ”) не освободят, то нам стоит рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт».

Алексея Навального задержали во время пересечения границы в аэропорту Шереметьево. ФСИН сообщила, что политика оставят под стражей до суда. Причиной для задержания служба называет нарушение условного приговора по делу о хищениях в компании «Ив Роше» и уклонение от контроля после выписки из клиники «Шарите». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог по существу прокомментировать задержание политика. «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе»,— сказал он, сославшись на отпуск.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Из Берлина с "Победой"».