ФСИН: Навального взяли под стражу до суда

Политика Алексея Навального, прибывшего из Германии в Москву, задержали за нарушение условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше», сообщает управление ФСИН по Москве. Служба отметила, что господин Навальный будет находиться под стражей до решения суда.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока,— сообщает ФСИН. — До решения суда он будет находиться под стражей».

ФСИН отметила, что вызовы господина Навального в инспекцию были приостановлены на время лечения в «Шарите». «Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники "Шарите" стало известно, что Навальный А.А. выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН»,— сообщает ведомство. Отметим, в опубликованном СМИ уведомлении, подлинность которого подтверждал адвокат господина Навального Вадим Кобзев, политик сообщал, что находится в Берлине на амбулаторном лечении.

Алексей Навальный прилетел в аэропорт Шереметьево вечером 17 января, его задержали на паспортном контроле. Первоначально самолет авиакомпании «Победа», на котором он летел, должен был прибыть во Внуково, однако его переправили на другой аэродром. Выезды из Внуково и дорога к Домодедово перекрыты.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».