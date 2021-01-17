Песков о задержании Навального: я не в курсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Шереметьево оппозиционера Алексея Навального. Политик был задержан несколько часов назад сразу по прилете из Берлина.

«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе»,— сказал изданию «Подъем» господин Песков. Он добавил, что сегодня у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.

Сегодня, 17 января, в Москву из Берлина вернулся Алексей Навальный. По прилете его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного политику ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до решения суда. О намерении задержать оппозиционера ведомство сообщило за несколько дней до прилета.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Из Берлина с "Победой"».